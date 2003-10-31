گسترش روابط فرهنگي عميق ميان كشورها،صلح،دوستي و آرامش را بدنبال دارد

روبرتو توسكانو ، سفير ايتاليا در ايران ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : روابط فرهنگي را، از دو منظر مي توان مورد توجه قرار داد ، اول روابطي كه اجرا مي شوند و دوم روابطي كه توان بالقوه آنها وجود دارد، اما به مرحله اجرا در نمي آيند.

وي، با تأكيد بر اينكه ، روابط فرهنگي ايران و ايتاليا ، در سطح خوب و قابل قبولي قرار دارد ، يادآورشد : نبايد فراموش كرد كه اين دوكشور ، به صورت بالقوه ، توانايي هاي بسياري ، براي همكاري ، در زمينه هاي مختلف فرهنگي را دارند، كه بايد در جهت تحقق آنها، فعالانه تلاش شود .

سفير ايتاليا در ايران تصريح كرد : تلاش مسئولان فرهنگي ايتاليا ، در راستاي گسترش روابط با ايران و اجرايي كردن توانائي هاي مختلف فرهنگي است .

توسكانو ، با اشاره به نيازهاي اساسي و اوليه اي كه براي برقراري ارتباطات فرهنگي بين كشورها لازم است، گفت : برنامه ريزي ، ارائه ايده هاي نو و كارآمد ، تأمين اعتبارات لازم ، هدفمند بودن و علاقه قلبي به گسترش روابط دو كشور ، از راهكارهايي است ، كه تحقق اهداف فرهنگي را بدنبال خواهد داشت .

سفير ايتاليا در ايران ، در ادامه گفت و گو با "مهر"، ضمن تأكيد بر، توانائي هاي و ظرفيت هاي فرهنگي ايران و ايتاليا ، يادآورشد : من به عنوان سفير ايتاليا در ايران ، همواره در تلاش هستم، با ابتكار عمل و بكارگيري راههاي اصولي، به صورتي ارزشمند و تأثير گذار، در راستاي برقراري روابط فرهنگي مناسب و سازنده و همچنين، گسترش آنها فعاليت كنم .

وي ، ايجاد زمينه مناسب براي همكاري مشترك بين گروههاي فرهنگي دو كشور را، راهكاري بسيار ارزنده اعلام كرد و گفت : بنده ، در ابتداي ورودم به ايران ، كنسرتي را ترتيب دادم، كه در آن يك استاد گيتار از ايتاليا و يك استاد تار از ايران ، به صورت مشترك، برنامه بسيار جذابي را اجرا كردند كه بسيار مود توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت .

سفير ايتاليا در ايران ، افزود : چنين برنامه هايي را مي توان، با همكاري هنرمندان رشته هاي مختلف ايراني و ايتاليايي انجام داد و نتايج مثبت آن را ديد .

توسكانو، با اشاره به ارزشمند بودن برنامه هاي مشاركتي و اينكه چنين برنامه هايي مي توانند در تحقق اهداف فرهنگي، گسترش و همچنين عمق بخشيدن به روابط ارزشمند كشورها ، مؤثر واقع شوند .