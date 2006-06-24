طرح جامع مسكن تا 2 هفته آينده تقديم دولت مي شود

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، محمد سعيدي كيا در حاشيه مراسم امضاء ياداشت تفاهم ميان وزارت مسكن و شهرسازي و بانك هاي سپه ، تجارت ، ملت و مسكن در مورد زمان پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني افزود: وزارت مسكن و شهرسازي عامل اجراي پرداخت وام سه ميليون توماني مسكن نيست بلكه عامل سياست گذاري آن بوده است .

وي با اشاره به مشخص شدن افراد واجد شرايط براي دريافت وام سه ميليون توماني از سوي چهار نهاد تعيين شده است، افزود: وام سه ميليون توماني قرار است به افراد تحت پوشش كميته امداد ، سازمان بازنشستگي ، سازمان بهزيستي و ايثارگران پرداخت شود و اين نهادها بايد افراد واجد شرايط را شناسايي و اعلام كنند .

سعيدي كيا تاكيد كرد: سهميه هاي هر نهاد تعيين شده و پس ازاساسي افراد از سوي نهادهاي مذكور بانك‌هاي مربوطه وام سه ميليون توماني را پرداخت مي كنند .

وي در مورد تاثير وام سه ميليون توماني در خانه دار كردن اقشار كم درآمد ، گفت: سياست پرداخت وام سه ميليون توماني راهكاري از سوي دولت است براي كساني اكه نه توان خريد و نه توان پرداخت وديعه مسكن را دارند .

سعيدي كيا در مورد همكاري شهرداري با بافت هاي فرسوده ، افزود: هم اكنون همكاري خوبي ميان شهرداري و وزارت مسكن در مورد احياي بافت هاي فرسوده وجود دارد به طوريكه وزارت مسكن هر دو تا سه ماه با شهرداران تمامي مناطق كشور جلساتي را برگزار مي كند

وي با تاكيد بر هماهنگي و همكاري وزارت مسكن با سازمان نظام مهندسي و شهرداري افزود: بايد ميان وزارت مسكن به عنوان سياست گذار در بخش ، سازمان نظام مهندسي به عنوان طراح و ناظر در امر ساخت و ساز و شهرداري به عنوان سازماني كه مجوز صادر مي كند هماهنگي وجود داشته باشد .