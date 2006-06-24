رهبر اركستر سمفونيك به كافه مي رود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، كافه تيتر بعد از برگزار كردن نشست هاي ادبي شامل نقد كتاب هاي داستان و بررسي وضعيت مطبوعات ادبي و .. اولين نشست موسيقي خود را با حضور رهبر اركستر سمفونيك تهران براي اهالي موسيقي برپا مي كند. اين نشست روز يكشنبه 4تيرماه ، ساعت 30/17 در كافه تيتر واقع در خيابان انقلاب، خيابان صباي جنوبي برگزار مي شود.

نادر مشايخي سال 1337 در تهران متولد شد. در سال 1353 نزد پري بركشلي شروع به آموختن پيانو كرد.در سال 1355 وارد هنرستان عالي موسيقي شد و نزد اقدس پورتراب به نوازندگي پيانو و مصطفي پورتراب به تحصيل هارمون و كنترپران پرداخت.

در سال 1357 براي ادامه تحصيل به وين رفت و شروع به تحصيل در رشته آهنگسازي، رهبري اركستر كرد. او رهبري را نزد كارل اوبسترايش ، موسيقي الكترونيك را نزد كاوفمن و آهنگسازي را نزد رومن هاوبن، يكي از برجسته‌ترين آهنگسازان قرن بيستم فراگرفت و در سال 1366 با درجه ممتاز از اين رشته فارغ‌التحصيل شد.

مشايخي از اواخر دهه 60 به ترجمه كتب، همكاري با هنرمندان در رشته‌هاي ديگر هنري مانند نقاشي، مجسمه‌سازي، ويدئو، فيلم، تئاتر و ادبيات مشغول است.همكاري با هنرپيشه برجسته آلماني، هانو شيگولا و نويسنده مشهور اتريشي، پترتوريني از آن جمله است.

يكي از پروژه‌هاي مهم او اپرايي بر اساس رمان معروف بهرام صادقي، «ملكوت» است. اين اپرا در سال 1376 در فستيوال وين مدرن به روي صحنه رفت. از ديگر فعاليت‌هاي او مي‌توان به سخنراني‌هايش در زمينه‌هاي موسيقي مدرن و موسيقي تلفيقي در كشورهاي مختلف اروپا، آمريكا و آسيا اشاره كرد.

نادر مشايخي در سال 1379 موفق شد كه براي اولين باراركستر سمفونيك تهران را به اروپا ببرد و اين اركستر را در اروپا رهبري كند. آثار او توسط سوليست‌هاي مشهوري اجرا و ضبط شده‌اند. افرادي چون ژان پير رامپال، اورل نيكوله و رابرت ابتكن از اين گروه اند.