اختلاف ميان مسولان رژيم صهيونيستي به اوج خود رسيد

خبر گزاري مهربه نقل از روزنامه البيان گزارش داد كه انتقادهاي علني" موشه يعلون "رئيس ستاد ارتش رژيم اسرائيل از سياستهاي سركوبگرانه اريل شارون به بروز تنش واختلاف ميان مسولان بلند پايه رژيم اسرائيل منجر شده است .

اين اختلافات به حدي رسيده كه نخست وزير اسرائيل اخيرا تهديد كرده رئيس ستاد ارتش را از كار بر كنار خواهد كرد.

موشه يعلون اخيرا نسبت به سياستهاي شارون در سركوب فلسطينيان وكشتار مردم بيگناه هشدار داده بود واعلام كرد كه اين فشارها نتيجه معكوس خواهد داد وبه گسترش موج نا امني كمك خواهد كرد.

در همين حال" يسرائيل حسون" معاون امنيت داخلي اسرائيل" شاباك" هشدار داد اگر اسرائيل در صدد ايجاد يك راه حل سياسي براي مساله فلسطين بر نيايد اين رژيم نابود خواهد شد.

حسون به راديو ارتش اسرائيل گفت اشتباهات پي در پي مسولان سياسي ممكن است در آينده وجود اسرائيل را بشدت مورد تهديد قرار دهد زيرا مبارزه با تروريسم بدون در نظر گرفتن دلايل بروز آن بيهوده خواهد بود.

اين اظهارات كه از سوي" سيلوان شالوم" وزير خارجه و" يوسف لبيد" وزير دادگستري اسرائيل مورد تاييد قرار گرفته، خشم آريل شارون را بر انگيخته زيرا اعتقاد دارد كه رئيس ستاد ارتش ومعاون شاباك از حد خود تجاوز كرده اند .