  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۳۸

گلزني راكت ايراني در جام حذفي آلمان ؛

هامبورگ با گلزني مهدوي كيا به دور سوم راه يافت

تيم فوتبال هامبورگ با برتري برابر اونترهاخينگ به دور سوم رقابتهاي فوتبال جام حذفي باشگاههاي آلمان راه يافت .

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديدار كه چهارشنبه شب و در حضور 6 هزار تماشاگر و به ميزباني اونترهاخينگ برگزار شد ،  تيم هامبورگ در پايان 90 دقيقه تلاش به برتري 4 - 2 دست يافت تا نخستين پيروزي خود را با مربي جديدش "كلاوس تاپ مولر" به دست آورد .
در نيمه نخست اين بازي هيچ توپي از خط دروازه ها نگذشت ولي با شروع نيمه دوم اين اونترهاخينگ بود كه با گل رومر (53) از هامبورگ پيش افتاد ولي با اين گل ياران هامبورگ به خود آمدند و در سايه درخشش "اشتفان باين ليش" هافبك كهنه كار خود موفق شدند در طول 15 دقيقه 4 بار دروازه ميزبان را باز كنند . ديويد ياروليم (58) ، مارسل مالتريتز (61) ، مهدي مهدوي كيا (65) و برناردو رومئو (73) گلزنان تيم هامبورگ بودند تا گل دقيقه 79 كوپادو براي اونترهاخينگ كه از روي نقطه پنالتي به دست آمد حاصلي جز سبك تر كردن بار شكست نداشته باشد .
در پايان اين ديدار مجله معتبر كيكر "باين ليش" را با نمره 2 و "مهدوي كيا" را با نمره 5/2 به عنوان بهترين بازيكنان هامبورگ معرفي كرد .      

کد مطلب 34401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها