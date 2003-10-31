هامبورگ با گلزني مهدوي كيا به دور سوم راه يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديدار كه چهارشنبه شب و در حضور 6 هزار تماشاگر و به ميزباني اونترهاخينگ برگزار شد ، تيم هامبورگ در پايان 90 دقيقه تلاش به برتري 4 - 2 دست يافت تا نخستين پيروزي خود را با مربي جديدش "كلاوس تاپ مولر" به دست آورد .در نيمه نخست اين بازي هيچ توپي از خط دروازه ها نگذشت ولي با شروع نيمه دوم اين اونترهاخينگ بود كه با گل رومر (53) از هامبورگ پيش افتاد ولي با اين گل ياران هامبورگ به خود آمدند و در سايه درخشش "اشتفان باين ليش" هافبك كهنه كار خود موفق شدند در طول 15 دقيقه 4 بار دروازه ميزبان را باز كنند . ديويد ياروليم (58) ، مارسل مالتريتز (61) ، مهدي مهدوي كيا (65) و برناردو رومئو (73) گلزنان تيم هامبورگ بودند تا گل دقيقه 79 كوپادو براي اونترهاخينگ كه از روي نقطه پنالتي به دست آمد حاصلي جز سبك تر كردن بار شكست نداشته باشد .در پايان اين ديدار مجله معتبر كيكر "باين ليش" را با نمره 2 و "مهدوي كيا" را با نمره 5/2 به عنوان بهترين بازيكنان هامبورگ معرفي كرد .