محمد صادق مفتح درگفتگوي كوتاه با خبرنگار اقتصادي مهردرعين حال گفت : قيمت نان براي سال 85 احتمالا تا هفته آينده مشخص مي شود.

وي افزود : سهميه بندي آرد در جلسه شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت كه بر اساس آن، اين سهميه بندي همانند سال گذشته تعيين شد.