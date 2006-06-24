محمد صادق مفتح درگفتگوي كوتاه با خبرنگار اقتصادي مهردرعين حال گفت : قيمت نان براي سال 85 احتمالا تا هفته آينده مشخص مي شود.
وي افزود : سهميه بندي آرد در جلسه شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت كه بر اساس آن، اين سهميه بندي همانند سال گذشته تعيين شد.
گزارش مهر حاكي از آن است كه قيمت انواع آرد تحويلي به نانوايي هاي شهري در سراسر كشور و همچنين جا به جايي تدريجي مقادير توزيع آرد با نرخ هاي مختلف توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با هماهنگي وزارتخانه بازرگاني تعيين و اعلام مي شود.
نظر شما