انتقاد لحود از شيراك

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، رئيس جمهوري لبنان دربيانيه اي تاكيد كرد : موضع پاريس درمورد شركت ندادن لبنان درنشست كشورهاي فرانسوي زبان "فرانكفون" در بخارست يكي از دلايل شخصي ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه است .

لحود افزود : اين اقدام نمي تواند بر روابط مستحكم بين دو كشور تاثيرگذار باشد .

پس از اينكه سخنگوي وزارت خارجه فرانسه اعلام كرد پاريس مخالف تصميم روماني دردعوت نكردن از رئيس جمهوري لبنان براي شركت در نشست فرانكفون نيست، لحود روز سه شنبه از دخالت وزارت خارجه فرانسه در امور كشورش ابراز تاسف كرد.

بخارست رسما فواد سنيوره نخست وزير لبنان را براي شركت در نشست فرانكفون دعوت كرده بود.

دربيانيه صادره از دفتر اطلاع رساني رئيس جمهوري لبنان آمده است اتخاذ اين موضع مخالف با اصول تعريف شده بين كشورها عجيب و شگفت آوراست .

سخنگوي وزارت خارجه فرانسه چهارشنبه گذشته اعلام كرد فرانسه درامور داخلي لبنان دخالت نمي كند.



جان باتيست ماتي دركنفرانس خبري گفت: همانطوري كه ما درگذشته بارها اعلام كرديم فرانسه هيچ دخالتي درامورداخلي لبنان ندارد .