تئاتر شهر در سالروز شهادت حضرت فاطمه تعطيل است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اتاق خبر روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي اعلام كرد روز چهارشنبه هفتم تيرماه در وقت اداري، كاركنان بخش هاي مختلف مجموعه تئاتر شهر پاسخگوي ارباب رجوع هستند، اما تالارهاي نمايشي اجرا نخواهد داشت. روز پنجشنبه هشتم تيرماه هم كه بر اساس تقويم رسمي كشور كادر اداري و تالارهاي مذكور كاملا تعطيل خواهند بود.

تالارهاي وحدت، سنگلج و انديشه كه نمايش هايي متناسب با اين ايام را در حال حاضر روي صحنه دارند (به ترتيب "زخم مدينه"، "حريم" و "بانوي بي نشان") در روزهاي فوق الذكر همچنان اجراهاي خود را ادامه مي دهند و از اين تعطيلي مستثنا هستند.