روزه گرفتن بدون سحري خطر ابتلا به سنگ كليه را افزايش مي دهد

دكتر مسعود كيمياگران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : قرار دادن طولاني مدت بدن در معرض كم آبي و كم غذايي ضمن اينكه روند رشد كودكان و نوجوانان را كه در سنين رشد قرار دارند كند مي كند ، در افراد بزرگسال نيز موجب افزايش غلظت مواد در كليه ها شده و در دراز مدت بدن را در معرض خطر ايجاد سنگ كليه قرار مي دهد از همين رو به روزه داران توصيه مي شود كه حتما با خوردن سحري روزه بگيرند .

وي به مزاياي ديگر روزه داري در اين ماه اشاره كرد و تصريح نمود : مهمترين مزيت روزه داري كاهش دريافت مواد غذايي در بدن است به اين معني كه با خوردن دو وعده غذايي دريافت غذا در بدن تا ميزان 20 درصد نسبت به روزهاي عادي كاهش يافته و بدن فرصتي مي يابد تا بافتهاي كهنه و فرسوده چربي را تجديد و نوسازي كند وچون تركيب چربي دربدن تنظيم مي شود در پيشگيري از امراض قلبي و عروقي بسيار موثر خواهد بود .

وي افزود : روزه داري به لحاظ تاثير مثبت و سازنده اي كه در نوع چربي هاي خون مانند هيپپو پروتئين ها وبه ويژه كلسترول هاي مثبت و داراي چگالي بالاي بدن مي گذارد ، حائز اهميت است .

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مقدار غذاي مصرف شده در هنگام سحر بايد به اندازه اي باشد كه روزه داران را براي 8 ساعت كار فكري و جسمي آماده نگه دارد ، تصريح كرد : اين وعده غذايي مي تواند يك صبحانه كامل باشد همچنين به روزه داران توصيه مي شود كه سالاد را در هنگام سحر براي جلوگيري از تشنگي در طول روز فراموش نكنند و در حد امكان از خوردن غذاهايي مانند ماكاروني ، پلو و آش كه در طي روز باعث ايجاد تشنگي مي شود پرهيز كنند .

دكتر كيمياگران به وعده غذايي افطار اشاره كرد و تصريح نمود : به روزه داران توصيه مي شود روزه خود را با يك سوپ رقيق ، چاي و يا آب ميوه افطار كرده و حتما مواد قندي ساده مانند خرما را در وعده غذايي افطار بگنجانند .

وي تصريح كرد : جدا كردن وعده غذايي افطار و شام از يكديگر كار پسنديده اي نيست و همان وعده افطار در صورتيكه به ميزان لازم مصرف شود مي تواند جاي وعده شام را هم بگيرد و مصرف 3 وعده غذايي افطار ، شام و سحر در طي 10 ساعت به صورت فشرده به روزه داران توصيه نمي شود .

كيمياگران اين تصور را كه روزه گرفتن موجب استراحت سيستم گوارشي بدن مي شود صحيح ندانسته و اظهار داشت : دستگاه گوارش مي تواند خود را با برنامه هاي غذايي مختلف تطبيق دهد اما از آنجا كه روزه داري منجر به دريافت مواد غذايي كمتري در بدن مي شود ، نكته مثبتي در سلامت بدن به شمار مي آيد البته به شرطي كه فرد اين تعادل را در ساير ماههاي سال نيز رعايت نمايد .