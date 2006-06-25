ايران نقش مهمي در فرهنگ جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر سيد مهدي خاموشي در مراسم نشست مديران استان قم به مناسبت سالگرد تأسيس سازمان تبليغات اسلامي كه بعد‌از‌ظهر شنبه در اداره كل تبليغات اسلامي برگزار شده بود طي سخناني به نقش و توانايي ايران در جهاني سازي فرهنگ اشاره كرد و گفت : در جهاني سازي فرهنگي نياز به زمان بيشتري داريم و بايد تهديد‌هاي جهاني‌سازي فرهنگي را به فرصت تبديل كنيم.



وي تصريح كرد : در فضاي تبادل اطلاعات و جهاني شدن اطلاعات فرهنگي، ايران سهم زيادي در فضاي جهاني فرهنگ دارد و بايد اين فضا پر رنگتر شود.



حجت‌الاسلام خاموشي با اشاره به سالگرد تأسيس سازمان تبليغات اسلامي، بر لزوم فرهنگ اطلاع‌رساني مناسب تأكيد كرد.



وي همچنين بر افزايش كمي و كيفي مبلغين و حوزه‌هاي علميه تأكيد كرد و اظهار داشت : در شبكه تبليغات سنتي نيازمند نيرو‌هاي انساني بيشتري هستيم.



وي افزود: بايد در هر شهري حوزه علميه تأسيس شود تا از افزايش كيفي و كمي مبلغين در تبيين و رسالت تبليغي فرهنگ بهره‌مند باشيم.



حجت‌الاسلام خاموشي بر استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه‌هاي علميه براي فعاليت‌هاي فرهنگي اشاره كرد و بيان داشت : سازمان تبليغات اسلامي بايد در فكر گسترش اين ظرفيت‌ها مي‌باشد.



وي همچنين وجود 50 هزار طلبه كار آزموده براي تبليغ و اطلاع‌رساني در عرصه‌هاي ديني و فرهنگي را لازم دانست و در خصوص نقش حوزه‌علميه قم گفت : حوزه علميه قم بايد به عنوان قرار‌گاه اصلي و مركز فرماندهي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور نقش بسزايي در زمينه گسترش فرهنگ ديني داشته باشد.



حجت‌الاسلام خاموشي تصريح كرد: هم ‌اكنون بيش از 70 هزار مسجد در سراسر كشور وجود دارد كه اين مساجد بايد روحانيون عالم و متقي و مرجع منطقه‌اي داشته باشند و تقويت فرهنگ ديني را به عنوان يكي از نياز‌هاي مردم قلمداد كنند.

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