نمايشگاه دستاوردهاي قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي گشايش مي يابد

حجت الاسلام جعفر فتحعلي زاده مشاور اجرايي وزير دادگستري در امور مجلس با اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اين نمايشگاه ساعت 11 صبح فردا با حضور محمد رضا باهنر نائب رئيس مجلس و جمال كريمي راد وزير دادگستري گشايش مي يابد.

وي افزود: نمايشگاه مذكور، به مناسبت هفته قوه قضاييه و با محوريت شوراهاي حل اختلاف، امور آموزشي و حقوقي، حبس زدايي، دستاوردهاي نوين سازمان ثبت اسناد و املاك و تبيين انديشه هاي مترقي آيت الله هاشمي شاهرودي برگزار مي گردد.

مشاور وزير دادگستري در خاتمه، تصاوير، كتب و نمونه اسناد مربوط به فعاليت هاي دستگاه قضايي را از مواردي عنوان كرد كه در نمايشگاه دستاوردهاي قوه قضاييه در معرض ديد بازديد كنندگان قرار مي گيرد و هدف از برگزاري آن را اطلاع رساني شفاف از اقدامات خادمان قضا ذكر كرد.