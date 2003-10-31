عباس براتي پور : سلمان برخلاف بعضي ها ، به آنچه مي نوشت ، اعتقاد داشت

عباس براتي پور ، شاعر معاصر و دبير جلسات شعر حوزه هنري در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : او ( سلمان ) هيچگاه نخواست شعر را نردبان ترقي دنيا كند و همين موضوع ، باعث شد كه در اوج جواني ، به پختگي خاصي در ادبيات دست يابد.سراينده مجموعه شعر " بهت نگاه " افزود : در دوران زندگي اين شاعر ، توجه خاصي به او نشد و شعر و انديشه او كمتر به صفحات مطبوعات ما راه يافت ، اما همين كه از دنيا رفت ، عده اي مدعي دوستي و همنشيني با او شدند كه اين نكته را نيز بايد بر مظلوميت سلمان هراتي افزود.براتي پور با تاكيد بر اين كه شعر هراتي در ادبيات و هنر متعهد ايران ثبت شده است ، تصريح كرد : او در سال هاي 64 و 65 در جلسات شعر حوزه هنري حاضر مي شد و صادقانه و بي ريا ، آنچه در وجودش داشت ، ارائه مي كرد و من كمتر شاعري را ديده ام كه صداقت و نجابت وي را داشته باشد.دبير گروه ادبيات روزنامه رسالت گفت : اگر سلمان امروز هم زنده بود ، اصولا به مسائل سطحي نمي پرداخت ، زيرا او شاعري عميق بود و دغدغه هاي بزرگي داشت.براتي پور در پايان صحبت هاي خود ، از انتشار يك كتاب كه در آن ، برخي از چهره هاي ادبي و شاعران دفاع مقدس مورد استهزاء قرار گرفته اند ، اظهار تاسف كرد و گفت : تاسف ما از اين است كه ناشر اين اثر ، خود حوزه هنري است! در حالي كه دركارنامه اين نهاد فرهنگي ، نام نمايندگان نسل بزرگ هنرمندان انقلاب اسلامي ، يعني بزرگاني مثل سلمان هراتي به ثبت رسيده است. يادآور مي شود كتاب " شعر جنگ " توسط حسن حسيني گردآوري شده است.