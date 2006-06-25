مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

متكي در ديدار با وزير خارجه آلمان: مذاكره بدون شرط

علي آبادي مي گفت بجاي سوئيس در اردبيل اردو بزنيم

الظواهري: انتقام الزرقاوي را مي گيريم



آفرينش:

تاريخ اعلام نتايج داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي

پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد مسكن از 2 هفته آينده

شوراي نگهبان طرح اعلام اسامي مجرمان اقتصادي را تاييد كرد



اعتماد:

كروبي: شيريني حركت هاي خودسرانه در دهان برخي باقي مانده است

منوچهر متكي: مذاكرات بايد بدون پيش شرط آغاز شود

پشت پرده تعويق مذاكرات ايران و آمريكا

اعتماد ملي:

بازگشت ملي پوشان ر ميان تدابير امنيتي

معرفي سرپرست فوتبال به امروز موكول شد

دادكان رئيس بركنار شده فدراسيون فوتبال: علي آبادي جايگاهي در ورزش ندارد

علي كريمي: برانكو اگر مربي بود با تيم بر مي گشت

ابرار:

روز سه شنبه با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس؛ 4 وزير علت گراني هاي اخير ار توضيح مي دهند

بادامچيان: شوراي هماهنگي در انتخابات سوم تير شكست نخورد

نصب سيستم تصفيه شيميايي آب نيروگاه اتمي بوشهر آغاز شد

اسرار:

تصميم سخت؛ جيره بندي سوخت

برگشت تيم فوتبال در ميان تدابير شديد امنيتي

بليت قطار گران نمي شود



ابتكار:

گزارش ابتكار از پيامدهاي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي؛ اما و اگرهاي سود 17 درصد

قيمت آرد تعيين شد

كودكان كار هم بيمه مي شوند!

پول:

5 عضو كابينه پاسخ گوي گراني و افزايش تعرفه ها

اخلاف مجلس و دولت بر سر قيمت بنزين

به دليل مشغله احمدي نژاد؛ روز صنعت 3 روز جلو افتاد

توسعه:

متكي : از مذاكرات بدون هيچ پيش شرطي استقبال مي كنيم

فرار تيم ملي از فرودگاه مهرآباد

دبير كل حزب اعتماد ملي: مواظب هستيم حزب اعتماد ملي فاميلي نشود



جام جم:

طوفان 8 دقيقه اي ژرمن ها در مونيخ

وزير تعاون: ايجاد 20 هزار تعاوني فقط براي امسال

سارق مسلح با شليك به سوي صاحب طلافروشي خود نيز به قتل رسيد



جمهوري اسلامي:

5 وزير براي پاسخگويي درباره گراني ، تورم و افزايش تعرفه ها به مجلس فرا خوانده شدند

وضعيت توزيع بنزين تا پايان هفته مشخص مي شود

هشدار ايران به كويت درباره بهره برداري از ميدان گازي مشترك آرش



جوان:

با ارائه لايحه اي از سوي قوه قضاييه صورت مي گيرد: الزام تمام مديران دستگاهها به اعلام دارايي هاي خود

ارزيابي اوضاع امنيتي كشور

دادكان : بركناري من يك توطئه بود

توليد نمك "كم سديم" توسط پژوهشگران ايراني



جهان صنعت :

اسامي مجرمان اقتصادي منتشر مي شود

هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف ميوه ها در تابستان

دولت حريم تپه هگمتانه را خريد



حيات نو:

سخنگوي دولت: احمدي نژاد در دل مردم مثل ماهي در آب مي ماند

افزايش قيمت ها واقعيت دارد

تقويت و توسعه روابط تهران - آنكارا

خراسان :

5 عضو كابينه براي توضيح درباره گراني به مجلس فرا خوانده شدند

الهام: رئيس جمهور بسياري از نامه هاي مردم را شخصا مي خواند

طرح آتش ملي عراق امروز ارائه مي شود



خبر:

خط لوله صلح در مرحله نهايي قرارداد

قيمت آرد بالاخره تعيين شد

تا پايان هفته جاري: سازمان مديريت تكليف بنزين را روشن مي كند



سياست روز:

گزارشي از وضعيت و مشكلات زنان سرپرست خانوار؛ سرپرستاني بدون سرپرست!

راهكارهاي بازپس گيري ثروت هاي باد آورده

محمودي رئيس مجمع مباره با مفاسد اقتصادي: اگر رئيس قوه اجازه دهد كنفرانس مطبوعاتي مي گذارم

سرمايه:

سپاه در پارس جنوبي

ويلاسازي در حريم طبيعي ماسوله

سعيدي كيا: دوران سخت بازار مسكن را بايد پشت سر بگذاريم

علي كريمي: خرابم كردند



دنياي اقتصاد:

طرح دولت براي افزايش عرضه مسكن

مذاكره در بازار نيروي كار

بهينه سازي سياست هاي مالي كوتاه مدت در اقتصاد نفتي



شرق:

احتمال جيره بندي آب در استان تهران

ائتلاف اصلاح طلبان در سده مشروطه

بازگشت تيم ملي فوتبال

صبح اقتصاد:

تكليف بنزين به زودي مشخص مي شود

مجازات مزاحمان تلفن همراه اعلام شد

گراني هاي اخير 4 وزير را به مجلس كشاند

صداي عدالت:

پيام مهم تركيه به تهران رسيد

واگذاري 23 وظيفه دستگاه هاي دولتي به شهرداري ها

بلندترين پرچم ايران در قلب خليج فارس به اهتزاز درآمد



عصر اقتصاد:

توافق 3 بانك تجارت با وزارت مسكن و شهرسازي

مخالفت مجلس با بنزين كوپني

مشرف با اشاره به خطوط لوله صلح؛ قرارداد را من و احمدي نژاد امضا مي كنيم



كيهان:

120 هزار خانوار صاحب خانه مي شوند

بار ديگر تب و تاب كنكور

وام 7 درصدي براي تشويق صادر كنندگان



كارو كارگر:

70 درصد كالاهاي مرجوعي توليد چين است

محجوب: سازمان تامين اجتماعي را فقيرتر نكنيد

دبير كانون انجمن هاي كارگران كوره پزخانه هاي استان تهران: جهرمي دستور مقامهاي بالاتر را اجرا كرد

كارگزاران:

احتمال جيره بندي آب در تهران

قيمت جديد آرد تعيين شد

درخواست آلمان از ايران

همبستگي:

وزير امور خارجه آلمان در دديار با متكي خواستار شد: 15 سال توقف غني سازي

سخگوي دولت به نقل از سخنان برخي افراد: انتخاب احمدي نژاد اعجاز بود

اعلام زمان و مكان توزيع كارت آزمون سراسري 85

همشهري:

بهره برداري از ايستگاههاي مترو سبلان و دروازه شميران آغاز شد

صعود آلمان حذف سوئد

ارائه 250 هزار طرح كارآفريني به بانك ها

هدف و اقتصاد:

اجاره سازان 5/13 هزار ميليارد ريال وام مي گيرند

خط منظم كشتيراني از چين به ايران راه اندازي شد

واحدهاي صنفي زمينه اشتغال 6 ميليون نفر را فراهم كرده اند