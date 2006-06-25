ايران به تداوم مذاكرات با اروپا تمايل دارد / آمريكا بيش از اروپا براي دريافت پاسخ ايران عجله دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته مجله آلماني اشپيگل ، " منوچهر متكي " وزير امورخارجه ايران در حالي به ديدار " فرانك - والتر اشتاين ماير " همتاي آلماني خود رفت كه هنوز كشورش به بسته پيشنهادي غرب كه از سوي " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به آنها ارائه شده بود، پاسخي نداده است .

وزير امورخارجه آلمان در حالي ايران را تشويق به پاسخ كرد كه درخواست توقف غني سازي اورانيوم را نيز مطرح كرده بود.

اين مجله در آلماني با بيان اينكه ايران نيز به تداوم مذاكرات با اروپا تمايل دارد، نوشت : ايران در حالي خواهان تداوم مذاكرات خود با اروپا است كه حاضر به پذيرش هيچ پيش شرطي نيست .

"متكي" كه به نمايندگي از ايران با مقام آلماني ديدار و گفتگو مي كرد پس از ديدار 2 ساعته خود اظهار داشت : ايران دليلي براي تعيين پيش شرط از سوي اروپا نمي بيند.

اشپيگل با اشاره به نشست آتي گروه هشت همچنين تصريح كرد : آمريكا، بيش از اروپا براي دريافت پاسخ ايران عجله دارد .

وزير امورخارجه ايران در عين حال از علاقه مندي كشورش براي گفتگوهاي آتي با مسئولان اتحاديه اروپا به ويژه مسئول سياست خارجي اين اتحاديه خبر داد .

اين مجله آلماني در پايان با تكرار اين مطلب كه اروپا همچنان بايد در انتظار پاسخ ايران باقي بماند، نوشت : اتخاذ سياستهاي ديپلماتيك براي حل مسائل جهاني تدبيري جز اين نيز نمي طلبد .