هيچ كس نمي تواند استقلال، عزت، امنيت و حاكميت جمهوري اسلامي را خدشه دار كند

وي در خطبه هاي نخستين نماز جمعه در ماه مبارك رمضان با بيان اين مطلب افزود: با اين وجود خط قرمزهاي ما محفوظ است، هيچ چيز و هيچ كسي نمي تواند درباره استقلال، امنيت و عزت و حاكميت جمهوري اسلامي كمترين حرفي زده و خدشه اي وارد كند.

آيت الله جنتي در ادامه به اشاره به توافقات حاصل شده بين ايران و اتحاديه اروپا در تهران گفت: تعهداتي بين دو طرف صورت گرفته است كه اگر طرف اروپايي به قول هاي خود عمل نكند، تعهداتي كه از سوي ما داده شده نيز ملغي خواهد بود.

وي تاكيد كرد: اتحاديه اروپا نمي تواند با بازي هاي سياسي ما را مرعوب كرده و چيزهايي را كه خود به آن اعتقاد ندارند و عمل نمي كنند از ما بخواهند كه به آن عمل كنيم.

دبير شوراي نگهبان با اشاره به اظهارات مقامهاي آمريكايي در اين ارتباط كه ما قصد براندازي نظام جمهوري اسلامي را نداريم، گفت: اين مساله را ما صدها بار تجربه كرده ايم. ما از نه از لبخند دشمن خوشحال مي شويم و نه از غضب آنها مي ترسيم.

خطيب جمعه تهران تاكيد كرد: استكبار تا آن جايي كه بتواند در فكر براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران است، و اگر كاري نكرده اند نمي توانسته اند كاري انجام دهد و اكنون نيز با پيش كشيدن مساله حقوق بشر قصد بهانه جويي جديدي را عليه نظام جمهوري اسلامي دارد.

وي در ادامه با اشاره به روز 8 آبان سالروز شهادت شهيد محمد حسين فهميده گفت: اين سرباز كوچك اسلام با قلبي پاك، تنها به دفاع از كشور و جمهوري اسلامي بود و خداوند نيز پاداش اين اخلاص را خواهد داد و امروز اين نوجوان الگو و سرمشق شده است و نوجوانان ما در طول تاريخ به عنوان الگو از او پيروي خواهند كرد.

آيت الله جنتي با تاكيد بر اينكه مردم بايد براي هميشه قلبشان آرام باشد تا بتوانند به خودشان توجه داشته باشند، اظهار داشت: امكان ندارد انسان وارد بازي سياسي بشود و از خود غافل نشود. ايجاد تشنج، ناآرامي و موج از بزرگترين گناهان است.

وي افزود: سعي در ايجاد وحدت و دوري از تفرقه است از مسايل مهم در ماه مبارك رمضان است و در اين ماه بايد بيشتر سعي كنيم تا ديگران و خود را به معروف دعوت كرده و از منكر نهي كنيم.

وي همچنين در خطبه هاي اول نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به تلاش هاي پيامبر اكرم (ص) براي حفظ دين مقدس اسلام و حضور ايشان در خط مقدم نبرد با كفار گفت: هرجايي كه حق و باطل با هم مواجه شدند، و امر داير باشد بر اينكه حق بماند و باطل از بين برود و يا باطل بماند و حق از بين برود اينجا است كه امدادهاي غيبي الهي سرازير شده و خداوند حق را پيروز خواهد كرد.

خطيب جمعه تهران تاكيد كرد: خداوند رعب و وحشت را در دل دشمنان اسلام مي اندازد و عزتي به جبهه اسلام مي دهد كه جبهه دشمنان را كم ديده و روحيه دليري را در بين آنان تقويت مي كند.

وي افزود: اكنون نيز هر كس از آمريكا بترسد از ميدان بدر مي رود و تنها كسي به طور راسخ مي ماند كه از دشمن ترسي به خود راه ندهد و ما اميدوارم امروز نيز خداوند ما را مشمول همان الطاف خفيه خود بكند تا ملت ايران در برابر دشمنان استقامت كند.

