حمايت دولت در ارتقاء جايگاه خوشنويسي مؤثر است

احمد آريامنش، هنرمند خوشنويس و مبدع خط كرشمه، در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره جايگاه هنر خوشنويسي در جامعه امروز گفت: "نمي توان گفت خوشنويسي در اين سال ها رشدي نداشته است. تنها مشكل موجود در اين حوزه اين است كه هنر خوشنويسي مي توانست در اشكال آكادميك به دانشگاهها وارد شود كه تا امروز اين امر ميسر نشده است. مسلما وقتي خوشنويسي نتواند همپاي ساير رشته ها به كرسي دانشگاهها راه يابد نمي تواند به روز باشد."

اين هنرمند افزود: "هنر خوشنويسي مقوله اي بوده كه از ديرباز بنا به شيوه بزرگان اين فن ادامه يافته و اگر مي بينيم شعر نو در قياس با شعر سنتي نتوانست با اقبال مناسبي در حوزه خوشنويسي برخوردار شود نيز به اين دليل است كه اغلب هنرمندان پيشكسوت در اين زمينه به اشعار سنتي گرايش بيشتري داشته اند. روي اين اصل نوع آموزش آنها به هنرجويانشان در راستاي اشعار سنتي بوده تا شعر نو. البته اين امر را نمي توان به تمام خوشنويسان تعميم داد. امروز جواناني هم هستند كه به فعاليت در حيطه شعر نو مي پردازند."

آريامنش تصريح كرد: "من تصور مي كنم نگاهمان به خوشنويسي بايد نگاهي ديگر باشد. امروز با پيشرفت تكنولوژي و هنر تبليغات مي توان به خط از منظر گرافيك نگاه كرد و در حيطه گرافيك، هنر خوشنويسي را به كار گرفت. يكي از اين كاربري ها تايپوگرافي است كه امروز در ميان برخي هنرمندان شايع شده است. با اين تفاسير مي توان خط را در جهت طراحي حروف، آرم، پوستر، لوگو و خيلي موارد ديگر به كار برد."

اين هنرمند كه خط كرشمه و سفير از جمله ابداعات وي در حوزه خوشنويسي به شمار مي رود، در ادامه خاطرنشان كرد: "حمايت هاي دولتي مي تواند نقش موثري در پررنگ كردن مقوله خط و خوشنويسي داشته باشد. اين حمايت ها مي تواند در قالب تهيه فيلم در صدا و سيما باشد. از همه مهم تر اينكه بايد بودجه اي براي حفظ هنرهاي سنتي ايران در نظر گرفته شود. هنرهاي سنتي ما همواره از نبود متولي فرهنگي رنج برده، با اين حال مي توان ميراث فرهنگي كشور را با بودجه هاي دولتي زير و رو و متحول كرد."

آريامنش در پاسخ به اين پرسش كه كاربرد خطوط شش گانه امروز در حوزه خوشنويسي چگونه است نيز گفت: "اين خطوط از ديرباز براي نوشتن نسخ قرآني به كار رفته اند. به خصوص نسخ و ريحان. امروز ديگر اين خطوط در خوشنويسي ما كاربرد چنداني ندارد و در ميان اعراب بيشتر به چشم مي خورد. نستعليق، شكسته و معلي خطوطي هستند كه در خوشنويسي ما بيشتر كاربرد دارند."

وي در توضيح بيشتر خط سفير گفت: "اين خط به نوعي فرزند خط كرشمه محسوب مي شود. سفير قابليت پيام رساني بالايي دارد كه اين پيام رساني بر جنبه هاي گرافيكي اش ارجحيت دارد. اين خط را من به مناسبت روز تولد حضرت محمد (ص) ابداع كردم." احمد آريامنش هنرمند خوشنويس كه سال هاست به فعاليت دراين رشته مي پردازد درحال حاضر با خط كرشمه به خوشنويسي مجموعه آثار خيام مشغول است.