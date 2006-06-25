هيات رئيسه نامه نمايندگان براي عزل رئيس ديوان محاسبات را پيگيري كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ در تذكر آئين نامه اي خود در جلسه علني امروز مجلس به استناد بند 7 ماده 21 و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: نامه اي با امضاي 70 نماينده در خصوص عزل رئيس ديوان محاسبات تقديم هيات رئيسه شد، اظهار نظري شده است و تعدادي از نمايندگان مجلس بنابر احساس وظيفه تذكر دادند و بعد نامه كتبي از سوي ديوان محاسبات قرائت شد كه در آن نامه نمايندگان بد فهمي متهم شدند و اگر اين اتهام صورت نگرفته بود شايد اصلا نيازي به اين نامه نبود.

وي افزود: پس از جمع آوري امضا براي نامه، عده اي مخالفت كردند كه البته حقشان است و گفتند همان روز يعني سه شنبه رئيس ديوان محاسبات به طور ضمني اشتباه خود را پذيرفته است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس با بيان اينكه با طرح اين سوال كه آيا واقعا اين اظهار تاسف صورت گرفته يا نه و اگر صورت گرفته چرا در نامه ايشان قيد نشده است؟ تصريح كرد: بحث من در چند نكته است اول اينكه آنچه در صحن علني قرائت شد حكايت از سلب مسئوليت از خود و مبرا نمودن خود از هر گونه اظهارات تلويحي و ضمني مبتني بر تعلق بوده و در اين نامه مطلبي دال بر تاسف مشاهده نمي شود.

نماينده تهران خاطر نشان كرد: ثانيا اظهار تاسف بايد مستقيم، آشكار و علني باشد، همانطور كه اظهارات او در نشست مذكور و نامه قرائت شده ايشان در صحن علني آشكار بود.

وي افزود: ثالثا رئيس مجلس مصاحبه اي كرده اند و مساله را منتفي دانستند، به هر حال اين حق نمايندگان امضا كننده است كه پاسخي حقوقي علني و آشكار آن هم در صحن علني از شما بشنوند و آنچه بايد پيگيري حقوقي در برداشته باشد نامه مبتني بر عزل است.

افروغ گفت: اينكه مي گويند 170 امضا در جهت حمايت جمع شده، 300 نفر امضا جمع كند و قرائت شود اما رد حقوقي نامه 700 نفر از نمايندگان به چه شكل خواهد شد كه از شما سوال داريم.

حداد عادل در پاسخ افروغ گفت: همانطور كه شفاهي و خصوصي به شما گفتم، اينجا هم عرض مي كنم نامه شما را بنده براي رئيس كميسيون برنامه و بودجه رسما ارسال كردم.

وي افزود: عزل رئيس ديوان محاسبات به هر دليلي در اختيار رئيس مجلس نيست، همانطور كه انتصاب وي به پيشنهاد كميسيون و راي گيري مجلس است.

رئيس مجلس تصريح كرد: بر كناري نيز همان گونه است. بنابراين بنده نامه را به جريان قانوني انداختم و البته همانطور كه شما گفتيد تعداد امضا، الزام آور نيست و من تنها نظر اين تعداد نمايندگان را فرستادم، كما آنكه ممكن است تعدادي امضا خلاف اين نظر وجود داشته باشد.