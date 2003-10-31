اغلب اروپائيان رژيم اسرائيل را بزرگترين تهديد براي صلح جهاني مي دانند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه فرا منطقه اي الحيات گزارش داد 59 در صد از اروپائيان در پاسخ به اين سوال كه چه رژيمي صلح جهاني را به مخاطره مي افكند ، اسرائيل را عامل تهديد صلح جهاني عنوان كرده اند.

افرادي كه مورد نظر سنجي يك موسسه بين المللي قرار گرفته اند سياست شهرك سازي رژيم صهيونيستي و سركوب ملت فلسطين و اهداف توسعه طلبانه اين رژيم را عوامل مهمي براي تهديد فرايند صلح جهاني مي دانند.

با اينكه ديدگاه اروپائيان نسبت به سياستهاي اسرائيل متفاوت است اما در اين نظر سنجي70 در صد مردم هلند، اسرائيل را تهديد بالقوه اي براي صلح بين المللي مي دانند كه اين بالاترين نسبت در ميان ساير مردم اروپا به شمار ميرود.