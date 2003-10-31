جعفر ابراهيمي ( شاهد) : شاعري را با مهرباني و سادگي " سلمان هراتي " سراغ ندارم

جعفر ابراهيمي " شاهد " شاعر و نويسنده شناخته شده در حوزه كودكان و نوجوانان در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : هراتي شاعر بزرگسالي بود كه در ضمير و درون خود ، حرف هايي هم براي نسل كودك و نوجوان ما داشت ، هر چند در برخوردهاي متععدي كه با وي داشتم ، هيچگاه نگفت آثاري نيز براي اين گروه هاي سني دارد با اين كه انصافا برخي از شعرهاي نوجوانانه اش ، تاثير گذار و خوب است.

اين شاعر و نويسنده افزود : همت دوستاني كه بعد از مرگش ، شعرهاي نوجوانانه اين شاعر را منتشر كردند ، ستودني و قابل تقدير است ، البته به اعتقاد من ، سلمان را نمي توان شاعر نوجوانان دانست ، اگر چه توانسته است به زبان و حال و هوايي دست يابد كه به شعر نوجوان نزديك است.

ابراهيمي با اشاره به اين كه سلمان در ميان هم نسل هاي خود و كساني كه با نگاه و انديشه اي بزرگسالا نه براي نوجوانان شعر و داستان مي نوشتند ، چند قدم جلوتر است ، تصريح كرد : اين شاعر توانست تا آخرين لحظه هاي عمر، كودكي خويش را حفظ كند و شايد همين عامل ، باعث شد كه براي اين گروه سني هم دست به قلم ببرد.

