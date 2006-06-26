ناشران از تحصيلكردگان چاپ و نشر استفاده كنند

منوچهر ميرجلالي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : بدون شك توانمندي هاي بزرگ صنعت چاپ ايران با توجه به تحولات سال هاي اخير و سياست هاي حمايتي دولت در آينده مي تواند با همراهي نيروهاي جوان ، ما را نسبت به افق آينده اين صنعت و ساير صنايع وابسته و مرتبط با آن در جهت تسخير فتح بازارهاي نو داخلي و خارجي اميدوار كند.

وي ادامه داد: صنعت چاپ امروز با بهره گيري از تكنيك هاي گوناگون و ايفاي نقش منحصر به فرد در مورد كتاب ، حامل پيام هاي هويت ساز بسياري است كه بايد به آن توجه داشت.

مدير موسسه چاپ و نشر بين المللي آزادگان در ادامه خاطرنشان كرد : صنعت چاپ ايران دو مرحله گذار را پشت سر نهاده و در مرحله نوسازي قرار دارد. در حيطه هاي سه گانه پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ در اين سال ها تحولات عظيمي به وقوع پيوسته است.

وي در توضيح اين مطلب اضافه كرد : بخش خصوصي بويژه در حوزه چاپ و بسته بندي - البته با حمايت هاي دولتي - اقدام به واردات ماشين آلات و تجهيزات برتر جهان در صنعت چاپ و بسته بندي كرده است كه اين مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه محسوب شود.

اين ناشر افزود : البته اين به معناي اين نيست كه ورود ماشين آلات مساوي با بهبود كيفيت صنعت كتاب و چاپ است بلكه بايد در كنار ورود اين ماشين آلات نيروي متخصص آن را هم تربيت كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد : مشكلات موجود در صنعت چاپ نشان دهنده اين است كه نگاه جديدي كه در اين سرمايه گذاري ها به چشم مي خورد مطابق با ديدگاه و نظر كارشناسان به پيش نرفته است.

مدير موسسه چاپ و نشر بين المللي آزادگان خاطرنشان كرد : دست اندركاران اين صنعت اقدام به سرمايه گذاري راهبردي با نگاهي فرا منطقه اي در جهت ورود به بازارهاي رقابتي بين المللي و جديد جهاني كرده اند كه در اين زمينه نياز به سياستگذاري كلان دولت در جهت تسريع در اين امر وجود دارد.

منوچهر ميرجلالي يادآورشد : استفاده ازنيروي تحصيلكرده و كارشناسان فني چاپ و نشر در ايران بايد از سوي ناشران جدي گرفته شود تا هم فارغ التحصيلان اين رشته در حوزه هاي تخصصي خود مشغول به كار شوند و هم صنعت كتاب ايران از آنها در جهت بهبود كيفيت آثار خود بهره بگيرد.