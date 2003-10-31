انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران ، مواضع خود را اعلام كرد

در دوره هاي گذشته ، شوراي مركزي جديد وظيفه خود دانست براي رونق بخشيدن به اهداف انجمن و اجراي شفاف طرح ها و برنامه هاي آينده خود نكاتي ،( كه طبعا برگرفته از قوانين و اهداف انجمن است ) را در آغاز راه به اطلاع اعضاي محترم ، علاقمندان و مخاطبان برساند ، اميد است همه عزيزان ، اين انجمن و شورا را در انجام اهداف خود همراهي وهمدلي نمايند .

1- انجمن منتقدان و نويسندگن سينمايي ايران مجمعي متشكل از منتقدان و نويسندگان حرفه اي سينما است كه در نوشتن نقد، تحليل فيلم و نوشتن و ترجمه مقالات ، كتب ، خبر ، گزارش و گفت و گو درباره سينماي ايران و جهان صاحب نظر بوده و فعاليت مستمر دارند .

2- انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران همچون ساير صنوف فعاليتهاي صنفي و فرهنگي خود را انجام خواهد داد .

3- انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران به هيچ گروه و تشكيلات سياسي وابستگي ندارد و هر يك از اعضاء ضمن استقلال و پايبندي به اصول و منطق خود در ارايه ديدگاهها از طريق تريبون هاي رسانه اي حق دخالت مواضع سياسي و يا تشكيلاتي گروه خود را در تصميم گيريها و برنامه ريزي هاي صنفي و فرهنگي اين انجمن ندارد .

4- انجمن منتقدان ونويسندگان سينمايي ايران وظيفه دفاع و تثبيت حقوق صنفي ، حرفه اي و فرهنگي ، گسترش فرهنگ نقد ، ايجاد و يا تقويت جريان سالم نقد نويسي در رسانه ها برپايه اصول و منطق علمي و تخصصي را به عهده دارد .

5- ارتقاء و رونق سينماي ايران از طريق مشاركت فعال در تدوين مجموعه برنامه و سياستگزاري ها ، ترغيب و تشويق سينماگران ، دست اندركاران ، منتقدان و نويسندگان آثاربرتر ، ارتباط بين المللي ميان منتقدان و نويسندگان ايران و جهان و ارتقا دانش و آگاهي سينمايي اعضا از وظيفه مهم انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي است .