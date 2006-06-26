۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

300 دانش آموز كشور مبتلا به ايدز هستند

تعداد دانش آموزان مبتلا به ايدز در كشور حدود 300 نفر اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، آمار ثبت شده دانش آموزان مبتلا به ايدز در كشور حدود 60 نفر است كه اگر عدد 6 به عنوان ضريب تخمين كشور ضرب شود به تعداد 300 نفر خواهيم رسيد.

تا كنون 70 نفر دانش آموز مبتلا به ايدز در كشور شناسايي شده اند كه علت آلودگي اغلب آنها از طريق عدم رعايت مسائل بهداشتي و تزريق سرنگ اعلام شده است.

طبق آيين نامه مراقبت بهداشتي دانش آموزان شناسايي شده تحت مداوا و درمان قرار مي گيرند.

كشور ايران ايمن ترين مدارس را نسبت به تعداد دانش آموزان مبتلا به ايدز در جهان دارد.

