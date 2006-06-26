300 دانش آموز كشور مبتلا به ايدز هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، آمار ثبت شده دانش آموزان مبتلا به ايدز در كشور حدود 60 نفر است كه اگر عدد 6 به عنوان ضريب تخمين كشور ضرب شود به تعداد 300 نفر خواهيم رسيد.

تا كنون 70 نفر دانش آموز مبتلا به ايدز در كشور شناسايي شده اند كه علت آلودگي اغلب آنها از طريق عدم رعايت مسائل بهداشتي و تزريق سرنگ اعلام شده است.

طبق آيين نامه مراقبت بهداشتي دانش آموزان شناسايي شده تحت مداوا و درمان قرار مي گيرند.



كشور ايران ايمن ترين مدارس را نسبت به تعداد دانش آموزان مبتلا به ايدز در جهان دارد.