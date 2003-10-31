رضا اسماعيلي : تاثيرپذيري از شعر " هراتي " در شاعران امروز لمس مي شود

رضا اسماعيلي ، شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : واژه هاي شعر سلمان ، واژه هايي آشناست و او در شعر، با مخاطب خود حرف مي زند.اين شاعر با تاكيد بر اين كه متاسفانه ما خيلي دير به ارزش هاي هنري و ادبي سلمان پي برديم و دقيقا هنگامي او را شناختيم كه او ديگر در بين ما نبود ، يادآور شد : از زماني كه هراتي به عنوان جواني شاعر و شهرستاني به محافل ادبي مي آمد ، مشخص بود كه چهره اي خلاق ، متفاوت و برجسته در شعر ايران در حال ظهور است ، اما اي كاش بيشتر در بين ما مي ماند تا صدايش به گوش همه تشنگان معرفت و معنويت برسد.اسماعيلي افزود : بصيرت و بينش عميق سلمان ، شعر او را غني ساخت ، همان چيزي كه امروز جوانان شاعر آن را كمتر مي شناسند و يا اصولا به دنبال آن نيستند!اين شاعر گفت : سلمان خيلي زود ، زمان خود را فهميد و نسبت به واقعيت ها و حوادث مربوط به آن دوران ، واكنش نشان داد كه اين موضوع نيز در جاي خود ، جاي تقدير دارد.