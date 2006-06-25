فرهنگ و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر اين نشست كه دومين مرحله كرسي نقد ديدگاههاي دكتر فرديد است با حضور دكتر رضا سليمان حشمت و دكتر عبدالله نصري برگزار مي شود.
اين نشست روز چهارشنبه 7 تير از ساعت 9 تا 12در سالن همايش هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار مي شود.
استاد فرديد از جمله انديشمندان معاصر در ايران است كه بسياري از متفكران معاصر را نيز تحت تأثير آراء و انديشه هاي خود قرار داده بود. وي در روز 25 مرداد ماه 73 در منزل شخصي در تهران از دنيا رفت.
هم اكنون خانه شخصي وي به بنياد حكمي و فلسفي فرديد در جهت اشاعه آراي فرديد تبديل شده است.
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