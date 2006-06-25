فرهنگ و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد بررسي مي شود

فرهنگ، علم و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد، روز چهارشنبه 7 تير از سوي دفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مورد بررسي قرار مي گيرد .