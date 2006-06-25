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۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۲

فرهنگ و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد بررسي مي شود

فرهنگ و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد بررسي مي شود

فرهنگ، علم و تكنولوژي غرب از ديدگاه فرديد، روز چهارشنبه 7 تير از سوي دفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مورد بررسي قرار مي گيرد .

به گزارش خبرگزاري مهر اين نشست كه دومين مرحله كرسي نقد ديدگاههاي دكتر فرديد است با حضور دكتر رضا سليمان حشمت و دكتر عبدالله نصري برگزار مي شود.

اين نشست روز چهارشنبه 7 تير از ساعت 9 تا 12در سالن همايش‌ هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار مي‌ شود.

استاد فرديد از جمله انديشمندان معاصر در ايران است كه بسياري از متفكران معاصر را نيز تحت تأثير آراء و انديشه هاي خود قرار داده بود. وي  در روز 25 مرداد ماه 73 در منزل شخصي در تهران از دنيا رفت.

هم اكنون خانه شخصي وي به بنياد حكمي و فلسفي فرديد در جهت اشاعه آراي فرديد تبديل شده است.


 

 

کد مطلب 344340

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