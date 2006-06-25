حضور درمسابقات جهاني يك امتياز است

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمود انصاري سرمربي تيم ملي گفت: اين اردو به منظور آماده سازي تيم ملي براي شركت درمسابقات سه جانبه پاكستان كه روز 14 تيرماه برگزار مي شود، انجام شد.

وي افزود: بدمينتون پاكستان از نظرفني درسطح ايران است، ولي هند از قدرت بيشتري برخوردار است. بطوري كه همزمان مي تواند پنج، شش تيم به مسابقات بفرستد.

انصاري درباره اعزام تيم ايران به مسابقات جهاني خاطرنشان كرد: اين دومين باري است كه به مسابقات جهاني دعوت مي شويم، اولين بار دركشور آمريكا بود كه به دليل صادرنشدن رواديد ازسفر بازماندم و حالاهم قرار است به اسپانيا برويم. اين مسابقات تشويقي است براي تيمهايي كه حضورمستمر در رويدادهاي بين المللي دارند.

وي ادامه داد: شركت درمسابقات جهاني يك امتياز بزرگ براي ماست و موجب مي شود بدمينتون ايران درسطوح بين المللي مطرح شود. در ورزش اروپا رشته ضعيف وجود ندارد، اگر ما دررشته هايي از آنها برترباشيم، نشان دهنده تواناييهاي ورزش ماست كه اميدواريم در بدمينتون اين برتري را ثابت كنيم.