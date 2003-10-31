سيمين دخت وحيدي : جريان شعر متعهد در ايران ، وامدار سلمان هراتي است

سيمين دخت وحيدي ، شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : شعر سلمان نشانگر اين است كه او از كنار آسيب هايي كه متوجه اسلام و جهان اسلام است ، بي تفاوت نمي گذرد و اين به معناي تعهد و التزام عملي يك هنرمند و متفكر به اعتقادات خويش است.اين شاعر افزود : فضاي عمومي شعرهاي مرحوم سلمان هراتي براي خواننده قابل درك است ، زيرا او توانست با ادبياتي ساده و درخور ، مفاهيمي عميق ، روحاني و بزرگ را در شعرهايي كه از سر درد سرود ، مطرح كند.وحيدي خاطر نشان كرد : جامعه ما نبايد به اين زودي ، سلمان هراتي ، سپيده كاشاني و ديگر سختكوشان عرصه ادبيات و هنر متعهد را فراموش كند.