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۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۵۸

مسافر بهار ( 12 )

سيمين دخت وحيدي : جريان شعر متعهد در ايران ، وامدار سلمان هراتي است

سيمين دخت وحيدي : جريان شعر متعهد در ايران ، وامدار سلمان هراتي است

جريان شعر متعهد در ايران ، وامدار چند چهره شاخص ادبي است كه سلمان يكي از همين چهره هاست.

سيمين دخت وحيدي ، شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : شعر سلمان نشانگر اين است كه او از كنار آسيب هايي كه متوجه اسلام و جهان اسلام است ، بي تفاوت نمي گذرد و اين به معناي تعهد و التزام عملي يك هنرمند و متفكر به اعتقادات خويش است.
اين شاعر افزود : فضاي عمومي شعرهاي مرحوم سلمان هراتي براي خواننده قابل درك است ، زيرا او توانست با ادبياتي ساده و درخور ، مفاهيمي عميق ، روحاني و بزرگ را در شعرهايي كه از سر درد سرود ، مطرح كند.
وحيدي خاطر نشان كرد : جامعه  ما نبايد به اين زودي ، سلمان هراتي ، سپيده كاشاني و ديگر سختكوشان عرصه ادبيات و هنر متعهد را فراموش كند.
کد مطلب 34441

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