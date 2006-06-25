مشكل اصلي ورزش ضعف مديريت درسطح كلان است / رئيس جمهوري بايد با خاطيان برخورد كند

به گزارش خبرنگار " مهر"، حسين اسلامي كه عضو فراكسيون ورزش است، درحاشيه جلسه علني امروز درجمع خبرنگاران، درباره نتايج ضعيف تيم ملي در مسابقات فوتبال جام جهاني 2006 آلمان اظهارداشت: غالبا درمسايل انفعالي عمل مي كنيم و شاكله مديريت كشور انفعالي است.

وي ادامه داد: فعال عمل كردن اين است كه قبل از اينكه اتفاقي افتد، ريشه يابي نماييم و انفعالي عمل كردن ما اين گونه است كه وقتي مي بازيم، موضوع را تجزيه و تحليل مي كنيم.

نماينده ساوه اضافه كرد: ورزش امروز به يك بحث جهاني كه نمايش استعداد كشورهاست، تبديل شده و مباحث مربوط به تربيت بدني و فدراسيونها، فني و تخصصي است.

اسلامي گفت: وقتي يك نفر را در راس يك سازمان تخصصي و فني قرار مي دهند كه فاقد سابقه در رشته مربوط است، وضعيت ورزش كشور اين گونه مي شود.

وي ادامه داد: علي آبادي كه رياست سازمان تربيت بدني را عهده دارشده است، نه ورزش، توپ ونه فوتبال را مي شناسد وحتي اسامي ورزشكاران را بلد نيست، ولي مي خواهد ورزش كشور را مديريت كند.

اين نماينده خاطرنشان كرد: بايد مسئوليت ها براي افراد متناسب با رشته تحصيلي و تجربه و سوابق كاري آنها باشد، درغير اين صورت اتفاقي كه امروز در فوتبال رخ داد، به وقوع خواهد پيوست.

به اعتقاد اسلامي كه از روحانيون مجلس هفتم است، خواندن نمازشب توسط مديران، نمره مثبت و امتيازي دركارنامه مديريتي آنها تلقي نمي شود.

عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي درپايان تاكيد كرد: فاتحه ورزش ما خوانده شده و ما درجلسه اي غيرعلني به طورجدي با مسئولان تربيت بدني اتمام حجت كرده و از دكتر احمدي نژاد، برخورد با خاطيان را خواستارمي شويم.