گروهي از پزشكان كشور بيماران را رايگان ويزيت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، گروهي از پزشكان عمومي و متخصص شهرهاي مختلف كشور پيرو نامه درخواست ، رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور ، آمادگي خود را جهت انجام اين امر خداپسندانه اعلام كردند و خواستار پذيرش اين پيشنهاد از سوي ديگر همكاران خود در سراسر كشور شدند.

بر اساس اين گزارش ، دكتر سيد شهاب الدين صدر طي نامه اي به جامعه پزشكي از پزشكان و دندانپزشكان سراسر كشور درخواست كرد نظير گذشته در جهت احيا و ترويج سنت ارزشمند ويزيت رايگان بيماران مستمند ، همزمان با شب شهادت گل بوستان رسالت ، حضرت فاطمه (س) در روز چهارشنبه 7 تير ماه نسبت به انجام ويزيت رايگان بيماران مستمند اقدام مي كنند.

بر پايان اين گزارش ، گروه زيادي از پزشكان از اين پيشنهاد استقبال كرده و آمادگي خود را جهت اين امر خداپسندانه به سازمان نظام پزشكي اعلام كردند.

بر اساس اين گزارش ، سازمان نظام پزشكي ايران ضمن قدرداني از اعضاي جامعه پزشكي خواستار مشاركت همه پزشكان كشور در اين امر مردمي و خيرخواهانه شده است.