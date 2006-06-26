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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۱

/ در مقاطع مختلف تحصيلي /

آزمون درسي در ندامتگاه هاي كشور برگزار مي شود

آزمون درسي در ندامتگاه هاي كشور برگزار مي شود

مدير ندامتگاه قزلحصار كرج از برگزاري آزمون درسي مقاطع مختلف تحصيلي در ندامتگاه هاي كشور خبر داد.

حجت اله سوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: در زندان قزلحصار كرج نيز 49 نفر از مددجويان مقاطع راهنمايي و دبيرستان در آزموني كه با هماهنگي مركز آموزش از راه دور برگزار شده است ، شركت مي كنند.

وي هدف از برگزاري آزمون هاي درسي و بهره گيري مددجويان از مركز آموزش هاي از راه دور را ارتقاي سطح علمي آنان اعلام كرد و افزود: تحصيل مددجويان از عوامل موثر در حبس زدايي و بازگشت سالم آنان به جامعه است.

سوري حضور و مشاركت تمامي دستگاه هاي اجرايي در تاسيس و راه اندازي مراكز آموزشي در ندامتگاه هاي كشور را ضروري دانست و تصريح كرد: همت مسئولان براي مددجويان جهت ادامه تحصيل ، افزايش سطح علمي و بازگشت سالم به جامعه انگيزه ايجاد مي كند.

کد مطلب 344434

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