آزمون درسي در ندامتگاه هاي كشور برگزار مي شود

حجت اله سوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: در زندان قزلحصار كرج نيز 49 نفر از مددجويان مقاطع راهنمايي و دبيرستان در آزموني كه با هماهنگي مركز آموزش از راه دور برگزار شده است ، شركت مي كنند.

وي هدف از برگزاري آزمون هاي درسي و بهره گيري مددجويان از مركز آموزش هاي از راه دور را ارتقاي سطح علمي آنان اعلام كرد و افزود: تحصيل مددجويان از عوامل موثر در حبس زدايي و بازگشت سالم آنان به جامعه است.

سوري حضور و مشاركت تمامي دستگاه هاي اجرايي در تاسيس و راه اندازي مراكز آموزشي در ندامتگاه هاي كشور را ضروري دانست و تصريح كرد: همت مسئولان براي مددجويان جهت ادامه تحصيل ، افزايش سطح علمي و بازگشت سالم به جامعه انگيزه ايجاد مي كند.