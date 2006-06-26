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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

اسناد جامعه مدرسين حوزه علميه قم منتشر مي شود

اسناد و مدارك جامعه مدرسين حوزه علميه قم از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون در 11 جلد توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر خواهد شد.

مدير مركز اسناد انقلاب اسلامي دفتر قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سال 1337 با حضور جمعي از روحانيون نو انديش حوزه تشكيل شد و در ابتداي قيام حضرت امام (ره) فعاليت خود را تحت عناويني مانند مدرسين حوزه علميه قم، هيئت مدرسين حوزه قم و عناوين مشابه ادامه داد.

حجت الاسلام علي شيرخاني افزود: اين گروه، در آستانه پيروزي انقلاب، انسجام بيشتري يافت و به عضوگيري از روحانيون استانها پرداخت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عنوان رسمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به ثبت رسمي رسيد.

وي افزود: مجموعه اسناد و مدارك جامعه مدرسين حوزه علميه قم به همت حجت الاسلام سيد محسن صالح در 11 جلد گردآوري شده و هم اكنون در مركز اسناد انقلاب اسلامي مقدمات انتشار آن فراهم شده و به زودي منتشر خواهد شد.

کد مطلب 344435

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