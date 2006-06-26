اسناد جامعه مدرسين حوزه علميه قم منتشر مي شود

مدير مركز اسناد انقلاب اسلامي دفتر قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سال 1337 با حضور جمعي از روحانيون نو انديش حوزه تشكيل شد و در ابتداي قيام حضرت امام (ره) فعاليت خود را تحت عناويني مانند مدرسين حوزه علميه قم، هيئت مدرسين حوزه قم و عناوين مشابه ادامه داد.

حجت الاسلام علي شيرخاني افزود: اين گروه، در آستانه پيروزي انقلاب، انسجام بيشتري يافت و به عضوگيري از روحانيون استانها پرداخت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عنوان رسمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به ثبت رسمي رسيد.

وي افزود: مجموعه اسناد و مدارك جامعه مدرسين حوزه علميه قم به همت حجت الاسلام سيد محسن صالح در 11 جلد گردآوري شده و هم اكنون در مركز اسناد انقلاب اسلامي مقدمات انتشار آن فراهم شده و به زودي منتشر خواهد شد.