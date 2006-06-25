نرخ بي سوادي در ايران كمتر از 13درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي در دومين اجلاس منطقه اي وزرا و كارشناسان آموزش و پرورش گفت: بيش از 80 درصد از فعاليت هاي سوادآموزي در ايران به زنان اختصاص دارد.

علي ابراهيميان افزود: بالغ بر 28 ميليون نفر در يك دوره 27 ساله از دوره هاي مختلف سوادآموزي بهره مند شده اند.

آموزش فرد به فرد، ايجاد مراكز يادگيري محلي، سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار، سوادآموزي زندانيان، سوادآموزي نيروهاي مسلح، طرح خواندن با خانواده، آموزش مهاجران افغان، آموزش از طريق تلويزيون و آموزش دختران شاغل روستايي از برنامه هاي موفق سوادآموزي در ايران بوده است.

وي گفت: تلفيق آموزش كيفي ، استفاده از رويكرد مشاركتي، بهره مندي از روش ها و متدهاي جديد و تنوع بخشي آموزشي، ايجاد يادگيري محلي و تهيه برنامه راهبردي سوادآموزي از برنامه هاي آتي سازمان نهضت سوادآموزي است.

ابراهيميان خاطرنشان كرد: تنها در سال گذشته هزار مدرس براي سوادآموزي در كشور افغانستان آموزش داده شده اند و در سال جاري توليد كتاب هاي سوادآموزي افغانستان در چارچوب مشاركت در بازسازي افغانستان در ايران صورت مي گيرد.

سازمان نهضت سوادآموزي براي موفقيت در امر سوادآموزي موفق به اخذ جوايز و نشان هاي بين المللي شده است كه از آن جمله مي توان به نشان افتخار سازمان علمي، فرهنگي، آموزشي ملل متحد (يونسكو) ، جايزه ملكوم اديسه يشا، جايزه سوادآموزي نوما و جايزه سوادآموزي آيسسكو اشاره كرد.