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۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۴۴

ازفردا و باحضور هشت تيم؛

مسابقات بسكتبال جام وليعهد تايلند برگزار مي شود

مسابقات بسكتبال جام وليعهد تايلند برگزار مي شود

8 تيم درمسابقات بسكتبال جام وليعهد تايلند شركت دارند كه مسابقات خود را ازفردا درشهر"هات ياي" آغاز مي كنند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيمهاي چين، ژاپن ، تايلند (1) و ويتنام درگروه A و تيمهاي ايران، هند، فيليپين و تايلند (2) درگروه B قرارگرفته اند كه بازيهاي تيم ايران به ترتيب روز دوشنبه 5/4/85 ساعت 18 به وقت محلي مقابل هند، روز سه شنبه 6/4/85 ساعت 15 به وقت محلي مقابل تايلند(2) وچهارشنبه 7/4/85 ساعت 15 به وقت محلي مقابل فيليپين برگزر مي شود.

روز پنجشنبه 8/4/85 تيمها استراحت مي كنند و جمعه 9/4/85 مسابقات ضربدري برگزارمي شود ومسابقات رده بندي براي مقامهاي پنجم تا هشتم روزشنبه 10/4/85 برگزارمي شود ومسابقات نهايي براي كسب عناوين اول تا چهارم روزيكشنبه 11/4/85 برگزارخواهد شد.

شايان ذكر است: به استثناء تيمهاي چين  و ژاپن سايركشورها با تيمهاي ملي خود در اين مسابقات حضوردارند. ضمنا ملي پوشان كشورمان درهتل پارادايس "هات پاي" اسكان يافته اند.

کد مطلب 344474

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