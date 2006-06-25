ربوده شدن يك نظامي رژيم صهيونيستي در غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ژنرال "دان حالوتس " دركنفرانس خبري در كرم ابوسالم درنزديكي محل درگيري گفت : براساس گزارشهاي رسيده ، نظامي اسرائيلي ربوده شده همچنان زنده است .

وي ادعا كرد: جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در اين حمله كه از آن به عنوان عمليات تروريستي بسيارخطرناك ياد كرد دست داشته است .

افي كوشافي يكي از فرماندهان نظامي ارتش اشغالگر قدس در منطقه اطراف نوارغزه گفت : درصورت آزاد نشدن گروگان هاي اسرائيلي نيروهايش منتظر چراغ سبز تل آويو براي حمله زميني گسترده به نوار غزه هستند .

وي افزود : هرتصميمي كه اتخاذ شود ما ابزار و وسائل لازم را براي اجراي آن در اختيار داريم .

مبارزان فلسطيني ازاعضاي گردان هاي عز الدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس درحمله اي تلافي جويانه به مواضع نظاميان رژيم صهيونيستي درمنطقه مرزي جنوب نوار غزه يك افسر و دو نظامي اين رژيم را به هلاكت رساندند. نفر سوم هم ناپديده شده است.

دراين عمليات كه منجر به شهادت دو فعال فلسطيني شد چهار نظامي اسرائيلي به شدت زخمي شدند و حال يكي از آنها وخيم اعلام شده است.

كوشافي مدعي شد يك گروه هشت نفره فلسطيني درنزديكي نقطه عبوري كرم ابوسالم تونلي به طول300 مترحفركرده و توانسته اند به آن سوي مانع اطراف نوار غزه وارد شوند.

يك دستگاه خودروي نيروهاي اسرائيلي هم هدف مستقيم موشك ضد زره پوش قرار گرفت و سپس يك راكت نيزبه سوي يكي ازتانكها شليك شد كه به كشته شدن دو نظامي اسرائيلي انجاميد.

دقايقي بعد هنگامي كه نيروهاي اسرائيلي سرگرم پاكسازي منطقه بودند يك بمب منفجر شد .

گردان هاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس ، گروه ناصر صلاح الدين شاخه نظامي كميته هاي مقاومت مردمي و يك گروه ناشناس به نام ارتش اسلام مسئوليت عمليات ضد اسرائيلي را برعهده گرفتند.