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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

مديرسازمان تيم هاي ملي بسكتبال در گفت و گو با " مهر" :

حضور در تورنمنت روسيه دستاوردهاي خوبي براي تيم ملي دارد

حضور در تورنمنت روسيه دستاوردهاي خوبي براي تيم ملي دارد

حضور در تورنمنت بسكتبال روسيه علاوه بر تجربه مسابقاتي تداركاتي در سطح كيفي بالا و قابل قبول ، دستاوردهاي خوب ديگري براي تيم ملي خوهد داشت.

رضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي با بيان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار " مهر" اظهارداشت : حضور تيمهايي از كشورهاي روسيه ، مراكش ، دانمارك، ليتواني و چند تيم ديگر در اين تورنمنت باعث مي شود كه ارتباط نزديك تري با دست اندركاران بسكتبال اين كشورها برقرار كنيم و مراودات ورزشي را پس  از آن گسترش دهيم.

مشحون افزود: در اين تورنمنت مي توانيم از دست اندركاران تيمهاي شركت كننده بخواهيم كه به ايران آمده و مسابقاتي را با تيمهاي ملي الف و ب برگزار كنند و در مقابل چنانچه شرايط مساعد باشد ، اردوهايي تداركاتي را نيز در اين كشورها برگزار كنيم.

مديرسازمان تيم هاي ملي درادامه گفت: ديگربايد تدابيري اتخاذ كنيم كه براي پيشرفت از برگزاري ديدارهاي تداركاتي درغرب آسيا و حتي آسيا فراتر رفته و با رقبايي به مراتب سخت تر رو به رو شويم چرا كه بسكتبال ايران در روند رو به رشد خود، قدرت رويارويي با چنين حريفاني را دارد و بدون شك پس از هر تورنمنتي آبديده تر از گذشته مقابل حريفان آسيايي، حاضرخواهد شد.

مشحون درپايان گفت: درراستاي همين اهداف مذاكرات نيزبا دست اندركاران بسكتبال كشورسوئد انجام شده است.

 

کد مطلب 344513

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