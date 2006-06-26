حضور در تورنمنت روسيه دستاوردهاي خوبي براي تيم ملي دارد

رضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي با بيان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار " مهر" اظهارداشت : حضور تيمهايي از كشورهاي روسيه ، مراكش ، دانمارك، ليتواني و چند تيم ديگر در اين تورنمنت باعث مي شود كه ارتباط نزديك تري با دست اندركاران بسكتبال اين كشورها برقرار كنيم و مراودات ورزشي را پس از آن گسترش دهيم.

مشحون افزود: در اين تورنمنت مي توانيم از دست اندركاران تيمهاي شركت كننده بخواهيم كه به ايران آمده و مسابقاتي را با تيمهاي ملي الف و ب برگزار كنند و در مقابل چنانچه شرايط مساعد باشد ، اردوهايي تداركاتي را نيز در اين كشورها برگزار كنيم.

مديرسازمان تيم هاي ملي درادامه گفت: ديگربايد تدابيري اتخاذ كنيم كه براي پيشرفت از برگزاري ديدارهاي تداركاتي درغرب آسيا و حتي آسيا فراتر رفته و با رقبايي به مراتب سخت تر رو به رو شويم چرا كه بسكتبال ايران در روند رو به رشد خود، قدرت رويارويي با چنين حريفاني را دارد و بدون شك پس از هر تورنمنتي آبديده تر از گذشته مقابل حريفان آسيايي، حاضرخواهد شد.

مشحون درپايان گفت: درراستاي همين اهداف مذاكرات نيزبا دست اندركاران بسكتبال كشورسوئد انجام شده است.