عمليات شهادت طلبانه امروز پاسخي طبيعي به جنايات اشغالگران بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري كويت ، سامي ابو زهري در بيانيه اي مطبوعاتي اظهارداشت : اين عمليات پاسخ فريادهاي كودك بي گناه هدي غاليه است كه خانواده اش را درساحل غزه در سايه سكوت ظالمانه جامعه بين المللي از دست داد.

وي افزود : عمليات شهادت طلبانه دركفرابوسالم همچنين پاسخي به جنايت ترور ابو يوسف القوقا فرمانده كميته هاي مقاومت مردمي در نوار غزه و جمال ابو سمهدانه دبير كل كميته ها است .

ابوزهري تاكيد كرد جنبش حماس به حق ملت فلسطين دردفاع از خود در قبال جنايت صهيونيستها عليه ملت فلسطين پايبند است .

از سوي ديگر مصر و اردن هم مشتركا درمورد عواقب وپيامدهاي بالاگرفتن تنش و درگيري بين فلسطينيان و اسرائيليها درپي حوادث اخير در جنوب نوار غزه هشدار دادند.

احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر با اعلام اينكه مقامات كشورش تماس هاي فشرده اي را با دو طرف برقرار كردند گفت : ما از اسرائيلي ها و فلسطينيان مي خواهيم خويشتنداري كنند .

وي دربيانيه اي مطبوعاتي تصريح كرد : كشيده شدن به سوي درگيري هاي بيشتر نتايج منفي را براي همه طرفها خواهد داشت .

ابوالغيط از رژيم صهيونيستي خواست از هرگونه اقدامي كه به پيچيدگي بيشتراوضاع كمك مي كند خودداري كند و از تشكيلات خودگردان هم خواست تدابير لازم براي مهار گروههايي كه دست به چنين عملياتي زدند اتخاذ كند.

وي افزود : مصر براي كنترل اوضاع تماس هاي فشرده اي با مقامات فلسطيني و اسرائيلي و دولت آمريكا برقرار كرده است و همه طرفها را به پايبندي به آرامش فرا خوانده است .

به نقل ازخبرگزاري اردن ،عبدالله دوم شاه اردن نسبت به عواقب و پيامدهاي افزايش تنش بين فلسطينيان و نظاميان اسرائيلي هشدار دارد و از طرفين درگير خواست تا حد ممكن خويشتنداري كنند

يك منبع رسمي اردن با اعلام اين خبر افزود: شاه اردن همچنين نسبت به افزايش بحران درموضع طرفين فلسطيني و اسرائيلي هشدار داده و ازهمه خواست نهايت خويشتنداري را اعمال و با زبان عاقلانه و منطق با هم گفتگو كنند .

يك منبع رسمي اردن با اشاره به تماس تلفني عبدالله دوم و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: شاه اردن از حوادث نزديك به مرزهاي نوارغزه عميقا نگران است .



به گفته اين منبع، همچنين شاه اردن ضمن دنبال كردن پيامدهاي موضع با تمام طرفها، تمام تلاش خود را براي تضمين جلوگيري ازدرگيريها بكار مي گيرد.

به گفته اين منبع ابومازن عبدالله را ازحوادث امروز در نوار غزه مطلع كرد و از جامعه بين المللي خواست مسئوليت خود را در قبال آرام كردن اوضاع برعهده بگيرند.

مبارزان فلسطيني ازاعضاي گردان هاي عز الدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس درحمله اي تلافي جويانه به مواضع نظاميان رژيم صهيونيستي درمنطقه مرزي جنوب نوار غزه يك افسر و دو نظامي اين رژيم را به هلاكت رساندند. نفر سوم هم ناپديد شده است.

دراين عمليات كه منجر به شهادت دو فعال فلسطيني شد چهار نظامي اسرائيلي به شدت زخمي شدند و حال يكي از آنها وخيم اعلام شده است.

يك دستگاه خودروي نيروهاي اسرائيلي هم هدف مستقيم موشك ضد زره پوش قرار گرفت و سپس يك راكت نيزبه سوي يكي ازتانكها شليك شد كه به كشته شدن دو نظامي اسرائيلي انجاميد.

دقايقي بعد هنگامي كه نيروهاي اسرائيلي سرگرم پاكسازي منطقه بودند يك بمب منفجر شد .

گردان هاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس ، گروه ناصر صلاح الدين شاخه نظامي كميته هاي مقاومت مردمي و يك گروه ناشناس به نام ارتش اسلام مسئوليت عمليات ضد اسرائيلي را برعهده گرفتند.