دعوت كلوپ اونيكس روسيه از تيم بسكتبال ايران / مجمع عمومي فدراسيون بسكتبال برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلوپ كه درشهر زاكان روسيه واقع است، ازتيم ملي بسكتبال ايران دعوت كرد تا دريك تورنمنت 15 روزه ازسوم شهريورماه و با حضور تيمهاي مراكش، دانمارك، ليتواني، يك تيم ازنيويورك، زاسكا مسكو و اونيكس برگزارمي شود، حضور به هم رساند. اين مسابقات با عنوان "روز شهر" برگزار مي شود.

شايان ذكر است كه اگر چه مسابقات ليگ برتر ايران از 19 مردادماه آغاز خواهد شد ولي دست اندركاران سازمان تيمهاي ملي و مسئولان كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال در صدد هستند تا با هماهنگي هايي كه به عمل مي آورند، اين مسابقات را ازدست ندهند، چرا كه به دليل حضور تيمهايي قدرتمند با بسكتبالي متفاوت با بسكتبال آسيا، اين تورنمنت مسابقاتي تداركاتي و ثمربخش براي ملي پوشان كشورمان كه مسابقات آسيايي دوحه قطر را درپيش دارند به حساب مي آيد.

درخواست حدادي از مدير سازمان تيم هاي ملي بسكتبال

حامد حدادي بازيكن 18/2 متري بسكتبال كشورمان كه به دليل بي انضباطي درحضور برسر تمرينات تيم ملي ازجمع ملي پوشان حذف شد، از رضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي خواست تا اجازه بدهد بصورت انفرادي درتالار بسكتبال ازادي تمرين كند. مديرسازمان تيمهاي ملي با اين درخواست حدادي موافقت كرده است، چرا كه معتقد است برخوردها بايد جنبه ارشادي داشته باشد ودر اين حالت حدادي به اشتباه خود پي برده است.

نايب رئيس هيئت بسكتبال استان تهران بستري شد

احمد نوروزي نايب رئيس هيئت بسكتبال استان تهران به جهت بروز نارسايي قلبي در بيمارستان بستري شد. پس از آنكه نوروزي روزگذشته درهيئت بسكتبال تهران از ناحيه سينه احساس درد كرد، به بيمارستان مروتي منتقل شد كه به پيشنهاد دست اندركاران اين بيمارستان، وي به مركز قلب تهران واقع درخيابان كارگر، نبش بيمارستان شريعتي منتقل شد تا تحت درمان ويژه قرارگيرد. نوروزي هم اكنون دربخش سي سي يو مركزقلب بستري است.

جدايي صالح نيا از تيم ملي بسكتبال

ولي صالح نيا مربي بدنساز تيم ملي بسكتبال كه طي اردوهاي اخير ملي پوشان بزرگسال با آنان كارمي كرد، ازاين تيم جدا شد تا دست اندركاران فدراسيون بسكتبال مذاكراتي را چند مربي بدنساز مطرح آغاز كنند. صالح نيا به جهت پيوستن به تيم فوتبال پاس و بطور تمام وقت دراختيار اين تيم بودن، نتوانست به فعاليت خود با تيم ملي بسكتبال ادامه دهد.

مجمع انتخابات بسكتبال 10 صبح دوشنبه 5 تيرماه

مجمع انتخابات فدراسيون بسكتبال با حضوركليه اعضا راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 5 تيرماه درسالن آمفي تئاتر تالاربسكتبال آزادي تهران برگزارخواهد شد. اين انتخابات با حضور كليه اعضا ( 45 عضو) براي انتخاب رئيس فدراسيون بسكتبال براي4 سال آينده انجام مي شود كه محمود مشحون و بيژن شهبازخاني داوطلبان احراز اين پست هستند.