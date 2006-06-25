450 دفتر خدماتي پليس + 10 تا پايان امسال راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار حسين مظلومي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه سيستم جديد در دو مرحله ورود و ثبت اطلاعات و ورود به سيستم اجرائيات ، خطاها را مي گيرد ، افزود: به اين ترتيب با راه ‌اندازي اين سيستم بخش قابل توجهي از خطاها به صورت خودكار و از طريق سيستم هاي نرم افزاري برطرف شده و همچنين از ورود اطلاعات اشتباه به سيستم جلوگيري مي شود .

وي در خصوص توانايي هاي سيستم مذكور اظهار داشت: اين سيستم همچنين با توجه به محدود بودن اختيارات ماموران راهنمايي و و رانندگي در برخورد با برخي خطاها ، امكان بررسي محدوديتها را داشته و از ثبت تخلفات خارج از حوزه آنها جلوگيري مي كند .

مظلومي با اشاره به اينكه سيستم اجرائيات جديد خطاي پانچ اطلاعات را كاهش مي دهد ، تصريح كرد: جلوگيري از خطاي پانچ با به كارگيري سيستم ‌هاي مرتبط هم اكنون در يكي از محورهاي كشور به كار گرفته شده و به زودي در سطح كشور توسعه خواهد يافت .

وي با تاكيد بر اينكه تا كنون از ميان 71 ميليون برگه جريمه صادر شده ، اطلاعات حدود 40 ميليون قبض وارد سيستم اجرائيات جديد شده است ، افزود: در اين ميان اطلاعات 10 درصد جريمه ‌ها نادرست بود كه سيستم آنها را شناسايي كرده و آنها را نپذيرفته بود.

مظلومي با اشاره به صرف هزينه 48 ميليارد توماني براي اين سيستم تا كنون ادامه داد : همچنين450 دفتر خدمات دولت الكترونيك تا پايان امسال در سطح كشور راه اندازي خواهد شد .

وي ادامه داد: در برنامه‌ هاي ناجا قرار است 600 دفتر خدماتي دولت الكترونيك راه اندازي شود كه تا پايان تابستان امسال 120 دفتر و تا پايان سال جاري 330 دفتر راه اندازي خواهد شد.

مظلومي با اشاره به واگذاري گواهي سوء پيشينه از سوي دفاتر خدمات پليس + 10 ، اظهار داشت: كارت‌ هاي هوشمند سوخت نيز از سوي اين دفاتر خدماتي به نشاني هاي موجود ارسال خواهد شد .

فرمانده فناوري اطلاعات و ارتباطات ناجا همچنين به گسترش خدمات اينترنتي دفاتر خدماتي پليس اشاره كرد و ادامه داد : مشمولان اعزامي به خدمت نظام وظيفه مي توانند براي دريافت اطلاعات، از خدمات اينترنتي مراكز خدماتي پليس +10 استفاده كنند.

بنا به گفته مظلومي ، ارسال پست الكترونيكي براي اعلام كشف خودروهاي مسروقه و... نيز از جمله اقدامات دفاتر خدماتي پليس + 10 است.