دولت حماس درمورد هرگونه حمله به غزه توسط اسرائيل هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، "غازي حمد" سخنگوي دولت فلسطين عصر امروز در كنفرانس خبري در غزه درجمع خبرنگاران تصريح كرد: ما از گروه هاي جهادي فلسطين مي خواهيم اگرنظامي اسرائيلي ربوده شده نزد آنها است جانش را حفظ و با وي خوشرفتاري كنند.

وي افزود : ما همچنين از اسرائيل مي خواهيم ازهرگونه حمله نظامي و بحراني كردن وپيچيدگي بيشتر اوضاع خودداري كنند .

سخنگوي رسمي دولت فلسطيني ياد آور شد: دولت فلسطيني اين موضوع را به طور جدي و مداوم دنبال مي كند و تماس هايي را با تعدادي از طرفهاي محلي و خارجي و طرف هاي متعدد براي حل اين مشكل برقراركرده و اين تلاش هاي همچنان ادامه دارد.

وي با اشاره به ادامه گفتگوها بين گروه هاي جهادي فلسطين و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان گفت : اين گفتگوها ادامه خواهد يافت تا طرفين به يك چارچوب مشترك دست يابند.

حمد درپاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه عمليات نوار غزه ساعتي پس از ديدار ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان و ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي صورت گرفت آيا اين عمليات بر گفتگوهاي داخلي تاثيرخواهد گذاشت، گفت : اولا اين عمليات هيچ ارتباطي با گفتگوها ندارد و همانطوري كه پيشتر گفتيم گفتگوها مبدا و اصل هرچيزي است و ما به تمام ديدارهاي خود اعتقاد داريم بنابراين زبان تفاهم بين ما وجود دارد لذا ما اميدواريم گفتگوهاي بين رئيس تشكيلات خودگردان و اسماعيل هنيه نخست وزير و گروه هاي جهادي فلسطين با موفقيت به نتيجه برسد و تمام اختلافات فيمابين حل و فصل شود.

وي درپاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي تشكيلات خودگردان فلسطين را مسئول عمليات در نوار غزه معرفي كرده است موضع شما چيست تصريح كرد : اولا بايد بگويم دولت فلسطيني هميشه مسئول شناخته مي شود و اين شيوه اي است كه رژيم صهيونيستي درپيش گرفته است. اين رژيم هميشه دولت فلسطيني و گروههاي جهادي و سايرگروهها را مسئول عمليات مي داند بنابراين صهيونيست ها با اين اقدامات تلاش مي كنند تا عمليات نظامي خود را بر ضد مردم فلسطين توجيه كند.