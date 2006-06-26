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۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

محسن كاوه در گفت و گو با " مهر" :

شكست حيدري را نبايد بزرگ كرد/ اين مسابقات جنبه تداركاتي داشت

شكست حيدري را نبايد بزرگ كرد/ اين مسابقات جنبه تداركاتي داشت

محسن كاوه گفت : شكست حيدري يك امر طبيعي است زيرا او مدت 21 ماه است كه از ميادين بزرگ كشتي جهان دور بوده و حضور وي در اين مسابقه را بايد به چشم يك مسابقه تداركاتي ارزيابي كرد.

سرمربي اسبق تيم ملي كشتي آزاد كشورمان در گفت و گو با خبر نگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب  افزود: گئورگي گوگچليد روسي قهرمان كشتي جهان، در سال 2001 توانست با يك ضربه فني عنوان قهرماني جهان را از عليرضا حيدري بگيرد و اكنون پس از گذشت پنج سال امروز براي بار ديگر در مسابقات جايزه بزرگ باكومقابل حيدري نه چندان آماده قرار گرفت و باز وي را مغلوب خود كرد.

وي ادامه داد: بايد اظهار خوشحالي كرد كه قهرمان المپيك كشورمان باز هم به صحنه رقابت هاي جهاني بازگشته است و بايد به او فرصت داد و منتظر درخشش حيدري در مسابقات جهاني بود.

كاوه اظهار داشت: حضور در اين رقابت ها فقط جنبه تداركاتي و آمادگي دارد و نبايد برد و باخت هاي قهرمانان كشورمان را زياد جدي گرفت زيرا در غير اينصورت با تغيير دادن ذهنيت عموم انتظارات را از اين ملي پوشان عوض خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: حيدري كشتي خوبي را ارائه داد و در يك رقابت تنگاتنگ بازي را به گوگچيليد واگذار كرد اما نشان داد كه هنوز هم مهره اي است كه تيم ملي بتواند به عنوان پشتيبان 96 كيلوگرم به او تكيه كند و مطمئن هستم او با شناسايي نقاط ضعفش در اين كشتي  و برطرف كردن آنها بازهم نويد مدال آوردنش را در ميادين بزرگ جهان به همگان خواهد داد.

سرمربي اسبق تيم ملي كشتي كشورخاطر نشان كرد: رسانه هم نبايد اين شكست را بزرگ جلوه دهند بلكه در حال حاضر زمان حمايت از عليرضا حيدري است.

کد مطلب 344560

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