شكست حيدري را نبايد بزرگ كرد/ اين مسابقات جنبه تداركاتي داشت

سرمربي اسبق تيم ملي كشتي آزاد كشورمان در گفت و گو با خبر نگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: گئورگي گوگچليد روسي قهرمان كشتي جهان، در سال 2001 توانست با يك ضربه فني عنوان قهرماني جهان را از عليرضا حيدري بگيرد و اكنون پس از گذشت پنج سال امروز براي بار ديگر در مسابقات جايزه بزرگ باكومقابل حيدري نه چندان آماده قرار گرفت و باز وي را مغلوب خود كرد.

وي ادامه داد: بايد اظهار خوشحالي كرد كه قهرمان المپيك كشورمان باز هم به صحنه رقابت هاي جهاني بازگشته است و بايد به او فرصت داد و منتظر درخشش حيدري در مسابقات جهاني بود.

كاوه اظهار داشت: حضور در اين رقابت ها فقط جنبه تداركاتي و آمادگي دارد و نبايد برد و باخت هاي قهرمانان كشورمان را زياد جدي گرفت زيرا در غير اينصورت با تغيير دادن ذهنيت عموم انتظارات را از اين ملي پوشان عوض خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: حيدري كشتي خوبي را ارائه داد و در يك رقابت تنگاتنگ بازي را به گوگچيليد واگذار كرد اما نشان داد كه هنوز هم مهره اي است كه تيم ملي بتواند به عنوان پشتيبان 96 كيلوگرم به او تكيه كند و مطمئن هستم او با شناسايي نقاط ضعفش در اين كشتي و برطرف كردن آنها بازهم نويد مدال آوردنش را در ميادين بزرگ جهان به همگان خواهد داد.

سرمربي اسبق تيم ملي كشتي كشورخاطر نشان كرد: رسانه هم نبايد اين شكست را بزرگ جلوه دهند بلكه در حال حاضر زمان حمايت از عليرضا حيدري است.