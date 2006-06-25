به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيدعزت‌اله ضرغامي در اين ديدار كه عصر امروز در محل سازمان صدا و سيما انجام شد، به نقش حساس رسانه ها در جهت دهي به افكار عمومي و سياست هاي جهاني اشاره و تصريح كرد: "همكاري هاي رسانه اي در منطقه بسيار مهم و پرتنش خاورميانه و خليج فارس كه داراي حساسيت هاي زياد سياسي، اقتصادي و مذهبي است مي تواند از شكل گيري بسياري از سوءتفاهم ها كه مخل امنيت و مصالح منطقه اي و جهاني است جلوگيري كند."

رئيس صدا و سيما اهميت انسجام و وحدت ملت هاي مسلمان را در مقطع كنوني خاطرنشان كرد و افزود: "صدا و سيماي ايران از همكاري با شبكه حرفه اي الجزيره در همه زمينه ها به ويژه مصلحت سنجي جهان اسلام در انعكاس اخبار و رويدادهاي منطقه استقبال مي كند." وي با اشاره به تاثير انتشار برخي اخبار كم اهميت در تشديد سوءتفاهم هاي قومي و مذهبي در جهان اسلام گفت: "رسانه هاي كشورهاي اسلامي با همفكري و تبادل نظر مي توانند موضع گيري هاي مناسب تري در راستاي منافع مشترك داشته باشند."

ضرغامي با اشاره به بازگشايي دفتر شبكه الجزيره در تهران ابراز اميدواري كرد اين بازگشايي آغازگر فصل جديدي از همكاري هاي رسانه اي ميان شبكه هاي خبري بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و قطر باشد.

رئيس شبكه خبري الجزيره نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از بازگشايي دفتر اين شبكه در تهران، از راه اندازي بخش جديد انگليسي زبان در اين دفتر خبر داد و افزود: "بخش انگليسي زبان شبكه خبري الجزيره به زودي به عنوان تنها شبكه خبري انگليسي غيروابسته به غرب كار خود را آغاز مي كند."

وي با نزديك خواندن سياست هاي منطقه اي دوحه و تهران گفت: "سياست شبكه خبري الجزيره پرهيز از دامن زدن به احساسا ت و اختلافات فرقه اي و مذهبي است و ما احساس مي كنيم هر چه مسير گفتگو و تبادل نظر بازتر باشد احتمال شكل گيري چنين سوءتفاهماتي كمتر خواهد بود."

وزير مشاور در امور خارجي قطر همچنين با اشاره به علاقمندي اين كشور براي توسعه همكاري هاي رسانه اي با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در زمينه تبادل اخبار و تحليل ها گفت: "شبكه الجزيره تلاش خواهد كرد حقايق و واقعيت ايران را بدون واسطه و به روشني منعكس كند."

رئيس و مديران شبكه خبري الجزيره پس از اين ديدار، با بازديد از شبكه العالم صدا و سيما از نزديك با روند فعاليت اين شبكه خبري بين المللي آشنا شدند.