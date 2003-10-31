سياست خارجي نظام بايد مبتني بر مقاومت مدبرانه باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه با اشاره به اينكه نظام جمهوري اسلامي خونبهاي شهدا و حاصل فداكاريهاي ملت بيدار ايران است و حفظ عزت، استقلال و امنيت آن اصلي خدشه ناپذير است، آمده است: مواضع و تصميمات مسئولان نظام در عرصه سياست خارجي بايد در چارچوب گفتمان مقاومت مدبرانه باشد.

اين بيانيه مي افزايد: اين گفتمان نه گفتماني تسليم طلبانه و سازشكارانه است و نه گفتماني كه در راديكاليسم كور و بي تدبيري در امور نضج يابد و گفتماني است كه عزت و استقلال را در كنار كارآمدي مي بيند.

در اين بيانيه تصريح شده است: فشار كشورهاي غربي بر ايران براي پذيرش پروتكل ناشي از همان نگاهي است كه پشتيباني همه جانبه از رژيم صدام را باعث شد. و جنگ افزار را رهنمون مهمي از قدرت مي داند حال آنكه وجه غالب قدرت در جمهوري اسلامي وجه نرم افزارانه آن است. از اينرو عدم عبرت غرب از جنگ تحميلي و ناتواني از تخمين توان قدرت شكست مفتضحانه ديگري را براي سردمداران استكبار رقم خواهد زد.

در اين بيانيه آمده است: امنيت ملي ايران مبتني بر ايمان و وحدت ملي است كه بايد در مشاركت گسترده مردم در انتخابات آتي متبلور شود. از اينرو ضامن امنيت ملي مشاركت مردم در انتخابات است. همچنين استفاده از تكنولوژي هسته اي از حقوق مسلم ملت ايران و اقتضاي پيشرفت و آباداني كشور است و نبايد به راحتي از آن چشم پوشيد.

در اين بيانيه خاطرنشان شده است: جاي بسي تامل است كه چرا مسئولان تصميم خود را مبتني بر پذيرش پروتكل الحاقي در زمان مناسبي اعلام نكردند زيرا امضاي پروتكل پس از صدور قطعنامه 12 سپتامبر و مذاكرات چهارجانبه تهران كه ايران نتوانست امتياز مناسبي از آن به دست آورد، اجبار ايران به پذيرش پروتكل و نه پذيرش داوطلبانه آن را در افكار عمومي و عرصه بين المللي متصور ساخته است. بهرحال ملت ايران كه تجربه سالها حاكميت وابستگان و دست نشاندگان را در حافظه تاريخي خود دارد با كمال بصيرت خائنين و ذلت پذيران را خواهد شناخت.

در اين بيانيه با اشاره به اينكه جوانان و دانشجويان عزت طلب و استقلال خواه بايد اعتماد معقول را نسبت به مسئولان نظام كه تحت اشراف رهبري به امور كشور مي پردازند، داشته باشند، آمده است: بدون شك رهبري نظام كه در بيانات خود از ميان دو گزينه صلح حسني و عاشوراي حسيني فضاي كشور را متناسب با گزينه دوم دانسته اند، روند كلي امور را تحت نظر دارند و اين امر اگر مانع نقد سياستها و تصميمات مسئولان نظام نشود، قطعا نمي تواند مايه اضطراب و التهاب دانشجويان و جوانان عزت طلب و استقلال خواه گردد.

اين بيانيه مي افزايد: راهبردي كه بايد در مقابل تهديدات خارجي اتخاذ شود تبديل نظام اسلامي به دژي مستحكم است. فرايندي كه چالش هاي فقر، فساد، تبعيض و بيكاري را پيش روي خود دارد، از اين رو بايد تامين عدالت، ايجاد اشتغال و توجه به مشكلات معيشتي مردم سرلوحه عمل مسئولان در تبديل نظام اسلامي به دژ مستحكم قرار گيرد تا نظام از اين گردنه سخت به سلامت عبور كند.



