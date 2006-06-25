اواخر مردادماه پاسخ خود را به بسته پيشنهادي اعلام خواهيم كرد / مناسبات ايران و تركيه در همه زمينه ها بايد گسترش يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور عصر امروز در ديدار عبدالله گل ، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه تركيه به نقش مهم دو كشور در منطقه و جهان اسلام اشاره كرد و افزود: ظرفيت هاي مناسبي براي ارتقاء سطح مناسبات دو كشور در ابعاد منطقه اي و بين المللي وجود دارد كه بايد به نحو مطلوب از آنها استفاده كرد.

احمدي نژاد ضمن قدرداني از مواضع مثبت تركيه در راستاي حمايت از حق مشروع ملت ايران در بهره مندي از فناوري صلح آميز هسته اي بر ضرورت استمرار فضاي آرام جهاني براي اتخاذ تصميمات مناسب تاكيد كرد و گفت: حفظ آرامش بوجود آمده ازسوي همه طرفها باعث مي شود روند مثبتي كه هم اكنون در موضوع هسته اي ايجاد شده ادامه يابد و دو طرف گفت وگوهاي بهتر و ثمربخش تري براي دسترسي به تفاهم دوجانبه داشته باشند.

رئيس جمهور با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره از مذاكره و گفت وگوي عادلانه و بدون پيش شرط استقبال كرده است، تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته هاي كارشناسي، بسته پيشنهادي را با رويكردي مثبت و در چارچوب منافع ملي بررسي مي كند و پس از پايان بررسي ها نظر خود را اواخر مردادماه اعلام خواهد كرد.

دكتر محمود احمدي نژاد همچنين با اشاره به نقش بسيار مهم دو كشور در مسائل منطقه اي و بين المللي، رايزني مقامات ايران و تركيه را براي حل مسائل عراق بويژه استقرار صلح، امنيت و آرامش در اين كشور و منطقه ضروري دانست و گفت: كشورهاي همسايه عراق مي توانند با استمرار مذاكرات و حمايت از دولت منتخب مردمي اين كشور به ساختن عراق آباد و پيشرفته كمك كنند.

عبدالله گل معاون نخست وزير و وزير امور خارجه تركيه هم ضمن تقديم پيام رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به رئيس جمهور كشورمان تاكيد كرد : من انتقال دهنده پيام ساير كشورها به جمهوري اسلامي ايران نيستم و تنها ديدگاهها و پيام دوستي نخست وزير ، دولت و ملت تركيه را به تهران آورده ام.

معاون نخست وزير و وزير امور خارجه تركيه با بيان اينكه ملت ايران، ملتي بسيار بزرگ، متمدن و داراي فرهنگ غني است بر حفظ حقوق ملت ايران از جمله در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد كرد و گفت: تركيه معتقد است دستيابي به فناوري پيشرفته هسته اي براي اهداف صلح آميز حق طبيعي ايران و ساير كشورهاست.

عبدالله گل ضمن تقدير از ديپلماسي جمهوري اسلامي در موضوع هسته اي خاطرنشان كرد: سياست بسيار خوب ايران باعث شد كشورهاي غربي مجبور شوند لحن، ادبيات و رفتار خود را در قبال ايران تغيير دهند و از موضع زور و تهديد به موضع گفت وگو و مذاكره بازگردند.