حاكم شدن فضاي بازيكن سالاري به تيم ملي لطمه زد / شيوه بركناري دادكان در شان ملت ايران نبود

پرويزسروري نماينده مردم تهران و شميرانات وعضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: مجلس نمي تواند نسبت به مسائلي كه در جام جهاني باعث لطمه خوردن روحيه عمومي شد بي تفاوت باشد. مسئولان سازمان تربيت بدني بايد به مجلس بيايند و پاسخگوي عملكرد ضعيف تيم ملي در جام جهاني باشند.

وي تصريح كرد: متاسفانه اخباري كه اين روزها از اردوي تيم ملي در آلمان منتشر مي شود بيانگر وجود حاشيه ها و رفتارهاي غيراخلاقي بين بازيكنان حكايت دارد كه اين وضعيت بسيارنگران كننده و قابل تامل است ومردم نمي پذيرند كه نمايندگان فوتبال كشور با پيراهن تيم ملي اين احساسات آنها را به بازي بگيرند و ازهمين رو مجلس بحث تحقيق وتفحص ازسازمان را با جديت دنبال خواهد كرد.

نماينده مردم تهران افزود: آنچه باعث شد نتايج تيم ملي مردم را سرخورده كند، انجام بازيهايي دور ازتوان فوتبال ايران بود. در ورزش بُرد وباخت هميشه وجود دارد، اما آنچه افكارعمومي بدنبال آن است اين است كه چرا تيم ملي درآلمان نمايش ضعيفي داشت و نتوانست موجوديت واقعي خود را به نمايش بگذارد.

سروري تصريح كرد: متاسفانه اختلافات سازمان با فدراسيون سهم عمده اي دراين شكست داشت، بطوري كه اين درگيري به بدنه ورزشي كشور وبازيكنان رسوخ كرد و باعث شد تيم ملي نمايشي درشأن ملت ايران نداشته باشد وتيم به حاشيه كشيده شود. اين معضل كه چرا تيم ملي درجام جهاني اينگونه ظاهرشد بايد بررسي شود تا در آينده شاهد تكرارچنين شكستهايي نباشيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس اضافه كرد: برخلاف آنچه كه مردم انتظار داشتند در جام جهاني تيم ملي فوتبالي همانند، منسجم و برگرفته ازفضايي معنوي و روحاني كشور را به نمايش بگذارد نه تنها اين گونه ظاهرنشد، بلكه يكي از بداخلاق ترين تيمهاي جام جهاني بود و فضاي بازيكن سالاري درتيم ملي وغرور بازيكنان باعث شد مجموعه اي ناهماهنگ وضعيف درجام جهاني شاهد باشيم.

وي با بيان اينكه بايد اين شكست را بپذيريم و براي آينده فكري اساسي كنيم گفت: بايد در انتخاب بازيكنان تيم ملي تجديد نظرشود و مهمتر ازآن اينكه در انتخاب كادرمربيگري با حساسيت و دقت نظر بيشتري عمل كنيم. حضورناموفق مربيان كروات درفوتبال پاسخگو نبوده وبايد فوتبال ما دربكار گيري اين نوع مربيان تجديد نظركند.

سروري درپايان درخصوص برخورد سازمان تربيت بدني در بركنارناگهاني دكتر دادكان از رياست فدراسيون فوتبال گفت: بنده اين نوع برخورد را درشأن ملت ايران نديدم. اينگونه بركناري ها اخلاقا درفضاي اخلاقي كشورجايي ندارد و زمان اين نوع برخوردها با مديران به پايان رسيده است. نمي گويم نبايد دادكان پاسخگوي عملكردش مي بود، بلكه مي توانستيم منتظر بمانيم كه ايشان به ايران بازگردد و درفضاي آرام عملكرد ايشان مورد بازخواست قرارگيرد و درصورت عدم پاسخگويي مناسب اقدام به بركنار ايشان مي كرديم.