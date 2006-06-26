سياستمدارهاي آمريكا خواستار گفتگوي مستقيم آمريكا با كره شمالي شدند / سياست آمريكا در قبال پيونگ يانگ سر درگم است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، "چاك هگل" و "جوزف بايدن" از سناتورهاي سرشناس و بانفوذ آمريكا و همچنين "مادلين آلبرايت" و "هنري كسينجر" وزيران امور خارجه پيشين آمريكا در گفتگويي با تهديد خواندن كره شمالي خواستار گفتگوي آمريكا با اين كشور و ارائه تشويق ها شدند.

هاگل از دولت بوش خواست تا با پيونگ يانگ گفتگو كند. بايدن نيز ضمن انتقاد از دولت بوش نسبت به بي اعتنايي به درخواست هاي مكرر براي گفتگو با كره شمالي خواستار گفتگوي مستقيم دو كشور شد. كسينجر و آلبرايت از ديگر ميهمانان برنامه "Late Edition" شبكه سي ان ان بودند و خواستار گفتگوي مستقيم آمريكا با كره شمالي شدند.

آلبرايت در پاسخ به اظهارات اخير "ويليام پري" وزير دفاع سابق آمريكا مبني بر حمله پيشگيرانه آمريكا براي جلوگيري از آزمايش موشكي كره شمالي گفت: من فكر مي كنم خيلي مهم است تا گزينه نظامي در دستور كار باشد اما بر اين باورم كه اين زماني ميسر است كه ما در اينجا شاهد آن باشيم كه ديپلماسي بطور كامل شكست خورده باشد و از زماني كه بوش محور شرارت را مطرح كرد هر كدام از اين كشورها (ايران و كره شمالي) خطرناكتر شدند ، حقيقت اين است كه گفتگوهاي خيلي كوتاهي در 5 سال گذشته با رهبر كره شمالي ، حاكي از آن است كه دولت آمريكا در صدد تعامل با اين دولت خطرناك نيست و حتماً فكر مي كنم كه كاملاً ضروري به نظر مي رسد گفتگويهاي ديپلماتيك احيا شود و درهمان حين گزينه نظامي نيز در دستور كار باشد.

كسينجر نيز ضمن مخرب خواندن گفتگوي مستقيم آمريكا با كره شمالي گفت: شش كشور درگير اين موضوع هستند و در پكن براي حل بحران هسته اي كره شمالي با يكديگر گفتگو مي كنند، كره شمالي از بازگشتن به گفتگوهاي شش جانبه امتناع كرده است اين مسئله به عهده تمام طرفهايي است كه در اين امر درگير هستند و اگر گفتگوهاي دوجانبه بين كره شمالي و آمريكا سبب شود تا طرفها يعني چين، روسيه، كره جنوبي و ژاپن كنار گذاشته شوند اقدامي اشتباه خواهد بود.

وي افزود: من با خانم آلبرايت براي استفاده از شيوه ديپلماتيك موافقم و تصور من بر اين است كه اين شش كشور بايد پيشنهادي را همانطور كه به ايران دادند به كره شمالي هم بدهند و در آن زمانبندي مشخصي ارائه كنند و مشخص كنند كه اگر اين پيشنهاد رد شود با تحريم رو به رو خواهد شد.

آلبرايت نيز در ادامه احتمال گفتگوهاي دوجانبه را اكنون و در شرايط كنوني، با توجه به احتمال آزمايش موشك تايپودانگ از سوي كره شمالي بسيار مناسب توصيف كرد و گفت كه اين بدان سبب است كه ما نمي خواهيم زماني كه تهديد نظامي در حال افزايش است در اين مسير حركت كنيم .

وي همچنين با اشاره به اهميت گفتگوهاي شش جانبه و ضمن موافقت با كسينجر درباره اهميت اين گفتگوها اظهار داشت: مدتهاست كه مي گويم در 5 سال گذشته بايد گفتگوهاي دوجانبه صورت مي گرفت نه در شرايط كنوني.

وي همچنين نتايج ديدار خود با "كيم چونگ ايل"رهبر كره شمالي را مهم ارزيابي كرد كه با به قدرت رسيدن جرج بوش ناديده گرفته شده است. ما 5 سال زمان را از دست داده ايم و كره شمالي نسبت به 5 سال گذشته و با توجه به توليد برخي از مواد هسته اي خطرناكتر شده است.

كسينجر نيز درباره اظهارات ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا در حمله پشگيرانه به كره شمالي و پاسخ اين كشور گفت: توان نظامي كره شمالي براي كره جنوبي و به ويژه غير نظاميان اين كشور خطرناك خواهد بود. اگر ما هرگونه اقدام نظامي عليه كره شمالي بكار گيريم اين خطرناك است و نمي توانيم و نبايد دست به چنين كاري بزنيم و شيوه ديپلماتيك در اين باره مفيد خواهد بود.

آلبرايت نيز با اشاره به مشكل بودن اقدام نظامي به وضعيت مشابه در اواخر دهه 90 و اعلام و انجام آزمايش موشكي از سوي كره شمالي اشاره كرد و گفت: ما سياست كره شمالي را در آن زمان مورد ارزيابي قرار داديم و اگر خود را آماده استفاده از زور مي كرديم تعداد زيادي غيرنظامي كشته مي شدند.

وي در پايان با اشاره به مؤثر بودن تحريمها، سياست دولت بوش در قبال كره شمالي را سردرگم خواند و گفت كه ديك چني درباره اين كشور يك چيزي مي گويد و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه چيز ديگري مي گويد و سياست فعلي دولت بوش در قبال پيونگ يانگ سردرگم است.