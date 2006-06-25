شهرستان هاي محروم بالاترين آمار قبولي در كنكور را دارند / كليد ساختگي سوالات از 1 تا 3 ميليون تومان به فروش رسيده است

دكتر پوركاظمي معاون سازمان سنجش

در خبرگزاري مهر

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "حسين پوركاظمي" در نشستي كه با حضور مديران سازمان سنجش در خبرگزاري "مهر" برگزار شد، افزود: در چند سال اخير يك عده شارلاتان صفحه اي را به نام كليد سوالات آزمون طراحي مي كنند. در برخي موارد اين افراد كليد ساختگي را با سوالات آزمون هاي سال گذشته از 1 تا 3 ميليون به فروش مي رسانند. داوطلب تنها پس از آزمون از نادرست بودن اين پاسخنامه و سوالات آن آگاه مي شود.

وي اظهار داشت: سازمان سنجش خوشحال مي شود چنين كلاهبرداراني معرفي شوند. سازمان به شدت به دنبال يافتن اين افراد است و البته يا رواج اين موضوع در كشور دو سال پيش كميته اعتماد سازي نيز در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد.

معاون آموزش و پذيرش سازمان سنجش آموزش كشور گفت: هيچ موقع نمي توان تعداد اين افراد سود جو و كلاهبردار را به صفر رساند لذا اكيدا توصيه مي شود خانواده ها و داوطلبان مراقب اين افراد باشند و در صورت مشاهده چنين افرادي به سازمان سنجش گزارش دهند.

وي با بيان اينكه امكان دسترسي به سئوالات كنكور براي هيچ كس وجود ندارد افزود: سيستم طراحي و نگهداري سوالات به گونه اي برنامه ريزي شده است كه امكان دسترسي براي هيچ كس مهيا نيست.

پوركاظمي اظهار داشت: شركت در كلاس هاي كنكور و باور قبولي در آزمون به وسيله اين كلاس ها باور غلطي است و داوطلباني كه در شهرستان ها و نقاط دور افتاده كه از اين كلاس ها محروم هستند زندگي مي كنند نبايد نگران شركت نكردن در اين كلاس ها باشند.

وي ادامه داد: آمار قبولي در شهرهاي بزرگي مانند تهران كه داراي انواع كلاس هاي كنكور است در رده مياني جدول قبولي ها است. تهران در ميان ساير استان ها در رتبه 14 قرار دارد. اين در حالي است كه شهرستان هاي فاقد امكانات كنكور در رتبه هاي 1و 2 آمار قبولي قرار گرفته اند.

معاون آموزش و پذيرش سازمان سنجش گفت: برخي كلاس هاي كنكور با روش هاي نادرست و خلاف قانون قبولي هاي كنكور را به خود نسبت مي دهند. از سوي ديگر بسياري از آزمون هاي آمادگي كنكور اين موسسات غير استاندارد و غير علمي است و نمي توان پيش بيني كرد كه داوطلب با كسب رتبه بالا در آزمون اين كلاس ها در كنكور نيز موفق مي شود.

وي تأكيد كرد: در صورتي كه داوطلب مي تواند با تست هاي جمع آوري شده در سازمان سنجش كه به صورت CD منتشر شده است بهترين شرايط را براي آزمون فراهم كنند، نيازي به شركت در كلاس هاي كنكور نيست.