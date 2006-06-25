رئيس سازمان سنجش در گفتگو با مهر: برخورد با بازار مكاره كلاس هاي كنكور و موسسات تضمين كننده قبولي / دستگيري مدعيان دسترسي به پاسخنامه هاي كنكور 1385 / ادعاي يك كارگر ساختماني در خصوص دسترسي به كليد آزمون

عبدالرسول پورعباس - رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در خبرگزاري مهر

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "عبدالرسول پورعباس" در نشستي كه با حضور مديران سازمان سنجش آموزش كشور در خبرگزاري "مهر" برگزار شد، افزود: بر اساس قانون غني كه به تازگي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، افراد متخلف در امر كنكور سراسري، بين 1 تا 100 ميليون تومان جريمه نقدي مي شوند.

دستگيري چند متخلف مدعي داشتن پاسخ نامه هاي آزمون

وي ادامه داد: داوطلبين بايد هر فردي را كه ادعاي داشتن پاسخ سوالات آزمون سراسري دارد به سازمان سنجش معرفي كند. سازمان در سال جاري چندين نفر را كه مدعي داشتن پاسخ نامه هاي آزمون بودند به مراجع قضايي معرفي كرده است. اين افراد تنها سيكل داشته و كارگر ساختمان بودند.

رئيس سازمان سنجش گفت : فرمت و طراحي كليد سئوالات هر سال آزمون با كليد سئوالات آزمون سال هاي گذشته متفاوت است و هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه اين كليد را در اختيار دارد. در صورتي كه فردي توانست فرمت كليد سئوالات دو آزمون را مشابه پيدا كند، سازمان سنجش به او پاداش مي دهد.

تعطيلي 200 موسسه متخلف مرتبط با كنكور



وي اظهار داشت: تا كنون 200 موسسه كه در رابطه با كنكور اقدام به اعمال خلاف مقررات كرده اند، تعطيل شده اند و همچنين از نظر سازمان سنجش موسساتي كه اعلام تضمين قبولي صد در صد مي كنند نيز متخلف محسوب مي شوند و با آنها برخورد مي شود.

پورعباس خاطر نشان كرد: از اين پس آموزش و پرورش نيز در اعطاي مجوز به موسسات كنكور با دقت و بررسي بيشتري عمل مي كنند و با لايحه جديدي كه براي سازمان سنجش در نظر گرفته شده سعي بر اين است كه بار كنكور كمتر و از بازار مكاره كلاس هاي كنكور جلوگيري شود.

وي با تأكيد بر اينكه سازمان سنجش تنها به امر كنكور نمي پردازد، افزود: سازمان در نظر دارد از اين پس بار علمي داوطلبان در طول 3 سال ارزيابي شود و به چند ساعت كنكور اكتفا نشود. همچنين تلاش مي شود بار سئوالات تستي آزمون كم و نتيجه سوالات تشريحي دوره هاي تحصيلي افزايش يابد.

رئيس سازمان سنجش گفت: همچنين سازمان سنجش در نظر دارد بخشي از رشته ها كه رقباي كمتري براي انتخاب آنها تلاش مي كنند را از حالت كنكور خارج و كنكور را تنها براي رشته هاي روزانه، شبانه و رشته هاي اولويت داري كه رقابت شديدتري در آنها صورت مي گيرد برگزار كند.

وي اظهار داشت: سازمان سنجش در آينده اي نه چندان دور به سمت تهيه و طراحي سئوالات مفهومي، آزمون هاي استاندارد گام برمي دارد.