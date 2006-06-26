مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار عبدالله گل: مذاكره تنها راه رسيدن به نتيجه در پرونده هسته اي ايران است

آصفي: غرب براي دريافت پاسخ ايران بي تابي نكند

عضو هيات تحقيق و تفحص كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: دانشگاه آزاد اسلامي كمال همكاري را با هيات تحقيق و تفحص داشته است



اعتماد ملي :

دبير شوراي عالي امنيت ملي خبر داد: بررسي بسته 1+5 با نگاه مثبت

وزيري هامانه : در صورت تعرض به كشور، از نفت به عنوان سلاح استفاده مي كنيم

خاتمي : نگران گزينش هاي خاص براي ورود به دانشگاه هستم



اعتماد:

در ديدار وزير امور خارجه تركيه با مقامات ارشد دولت ايران مطرح شد، پيام دولت تركيه براي ايران - عبدالله گل: با تمام طرف هايي پرونده هسته يي رايزني داشته ايم

حضرتي : " اعتماد ملي " تاثير گذارترين حزب در آينده سياسي كشور خواهد شد

توافق دولت و مجلس ، بنزين دو نرخي نمي شود، سهميه بندي مي شود



ابرار:

باهنر : در انتخابات خبرگان 2 جناح فكري در مقابل هم صف آرايي نمي كنند

سخنگوي دولت: حادثه سوم تير، منحني روبه نزول انقلاب را به سمت بالا برگرداند

زيبا كلام: اصلاح طلبان مبتكر طرح تخريب هاشمي بودند



ابتكار:

ديدارهاي فشرده عبدالله گل با متكي و لاريجاني ؛ تركيه ميانجي جديد پرونده هسته اي

معاون وزير امور اقتصادي در گفت و گو با ابتكار : بانك هاي خصوصي هم از ذخيره ارزي سهم مي برند

بوي بر كناري رئيس سازمان ورزش در صحن مجلس پيچيد؛ مجلس علي آبادي را باز خواست مي كند



اسرار:

انتصاب دكتر خرازي به رياست شوراي راهبردي روابط خارجي توسط مقام معظم رهبري

بازداشت يك مدعي ارتباط با امام زمان (عج) در تهران

دانشيار: يارانه براي انرژي ، سياست غلط دولت هاي گذشته و فعلي



توسعه :

لاريجاني : كسي نمي تواند ايران را در منطقه ناديده بگيرد

وزير امور خارجه تركيه: طرف ها در مساله هسته اي ايران خونسردند

خاتمي : با اساتيد منصفانه برخورد نشد



جوان:

ايران بخشي از هزينه نجومي مبارزه با مواد مخدر را از سازمان ملل مطالبه مي كند، اولتيماتوم 500 ميليون دلاري

با صدور حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، تشكيل شوراي راهبردي روابط خارجي به رياست كمال خرازي

هشدار سازمان سنجش ، كليد ساختگي سوالات كنكور را تا 3 ميليون تومان مي فروشند



جام جم:

درگزارشي تحليلي بررسي مي شود، آرايش سياسي درانتخابات خبرگان

رئيس سازمان صدا و سيما در ديدار رئيس شبكه الجزيره: مصلحت سنجي جهان اسلام مي تواند فعاليت محوري ما باشد

" جام جم" بدون پرده پوشي هشدار ستاد مبارزه بامواد مخدر را پي مي گيرد، تهديد نسل جوان با قرص هاي روانگردان



جمهوري اسلامي :

مجلس با سپردن اختيار ذخيره ارزي به دولت مخالفت كرد

احمدي نژاد درديدار وزير خارجه تركيه: با رويكرد مثبت و حفظ منافع ملي مشغول بررسي پيشنهاد غرب هستيم

ابراز نگراني مراجع از كم توجهي برخي مسئولان نسبت به مسائل فرهنگي و بدحجابي



جهان صنعت:

وزير نفت از قطعي شدن سهميه بندي بنزين خبر داد، بنزين دو نرخي نمي شود

از سوي وزير كارو امور اجتماعي ، بخشنامه اصلاح نرخ دستمزدهاي سال 85 ابلاغ شد

راي مجلس به فوريت يك استفساريه درباره دستگاههاي غير ضرور، ادغام دستگاه ها مجوز مجلس را مي خواهد



حيات نو:

بحث بي نتيجه دولت و مجلس درباره بنزين

هاشمي شاهرودي : دستگاه قضايي با هر گونه اعمال نفوذ در پرونده ها برخورد مي كند

نگراني خاتمي از نحوه گزينش اساتيد



خراسان :

لاريجاني : دراولين فرصت پاسخ پيشنهاد 1+5 رامي دهيم

الشرق الاوسط و القبس خبر دادند، مذاكره آمريكا و آژانس براي مجوز غني سازي محدود به ايران

چمران: شهرداري تهران از سال 1378 حسابرسي نشده است



خبر:

علي لاريجاني در ديدار با گل : مصمم به حل مطلوب پرونده هسته اي هستيم

آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه: طرح بحث تعليق بازگشت به عقب است

كريمي راد در جمع خبرنگاران : كاهش اطاله دادرسي و حمايت از حقوق شهروندي ، اولويت دستگاه قضايي است



دنياي اقتصاد :

درنشست هاي نمايندگان دولت و مجلس صورت گرفت، توافق در خصوص قيمت بنزين ، آب و آرد

شاخص بورس 2/23 واحد بالا رفت

حقوق معوقه بازنشستگان دولت، بر مبناي 200 هزار تومان پرداخت شد



سرمايه :

هزينه بالاي توليد ، سرمايه گذاران داخلي را فراري مي دهد، سرمايه گذاري ايرانيان در چين

به دليل تاثيرگذاري سياست هاي انحصار طلبانه، ايران عضو اتحادثه جهاني فرش نيست

رئيس مركز اطلاعات و اخبار وزارت كشور : بيگانگان كالاي قاچاقچيان را بيمه مي كنند



شرق :

با حكم رهبري و به رياست خرازي صورت گرفت، تاسيس شوراي روابط خارجي ايران

در گفت و گوي شرق با جانشين قرار گاه سازندگي بررسي شدَ، حضور سپاه در قرار دادهاي اقتصادي

پيام نخست وزير تركيه به ايران رسيد



صداي عدالت:

سيد محمد خاتمي : نگران ورود افرادي با گزينش خاص به دانشگاه هستم

وزير نفت: بنزين را دو نرخي نمي كنيم

دولت كل بودجه يارانه دارو را به وزارت بهداشت بازگرداند



عصر اقتصاد:

نعمت زاده: اعتماد كنيد بخش خصوصي خلافكار نيست

گل : تركيه براي حل مساله هسته اي ايران تلاش مي كند

صادرات ايران خودرو 3 برابر افزايش مي يابد



كيهان:

گزارش روز كيهان ، داد مردم از بيداد گراني

خاتمي : نامي از ائتلاف نبريد

درواكنش به اظهارات جانشين بلر ابراز شد، مخالفت 100 نماينده مجلس عوام با حفظ تسليحات اتمي انگليس



كاروكارگر:

مديريت غير علمي دستمزد، اخراج كارگران را افزايش داده است، وزارت كار: آ»ار واقعي بيكاران را اعلام نمي كنيم

اختلاس 22 هزار ميليارد ريالي دركيش

لاريجاني : مصمم به حل مطلوب پرونده هسته اي هستيم



كارگزاران:

با حكم مقام معظم رهبري منصوب شد، خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي

وزير نفت اعلام كرد: سهميه بنزين مسافركش ها 5 ليتر در روز

ديدار وزير خارجه تركيه با مقام هاي ايران، پيام عبدالله گل فاش نشد



همبستگي :

بازخواست مجلس از مديريت ورزش

آصفي : نگراني هاي غرب را رفع مي كنيم

توزيع سيم كارت هاي جديد با كد چهار



همشهري:

طي حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اعلام شد: انتصاب كمال خرازي به رياست شوراي راهبردي روابط خارجي

براي تنظيم بازارو حمايت از مصرف كنندگان ، نظارت بر بازار سيمان شروع شد

پليس مخفي با خودرو مدل بالا در تعقيب قانون شكنان ، طرح جديد براي مقابله با رانندگان متخلف در بزرگراهها



هدف و اقتصاد:

مجلس راي نداد؛ حساب ذخيره صندوق نمي شود

وزير نفت: بنزين بدون شك دو نرخي نمي شود

واردات آهن آلات چهار وزارتخانه به بخش خصوصي واگذار مي شود