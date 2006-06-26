توفيق صنعت كتاب مستلزم توجه به نيازهاي مخاطب است

علي محمد جعفريان در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : اگر از سوي ناشران نظرسنجي از مردم در مورد كتاب صورت بگيرد و نتايج اين نظرسنجي در تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد بسياري از مشكلات كنوني حوزه چاپ و نشر كشور رفع خواهد شد.

وي در ادامه افزود : نكته ديگري كه مورد توجه قرار نمي گيرد مخاطب و نياز اوست ؛ به عنوان مثال در زماني كه تب هري پاتر و كتاب هاي اين چنيني در بازار بالا مي گيرد و مردم و جوانان تشنه خواندن جلد تازه اي از اين كتاب هستند اگر اين كتاب با هر كيفيتي - هرچند نازل - منتشر شود مورد استقبال قرار مي گيرد و مردم مشتاق هستند تا زودتر اين كتاب به دست شان برسد و آن را بخوانند و عموما توجهي به كيفيت چاپ و مسائلي از اين دست ندارند.

مدير نشر آزمون نوين در ادامه تصريح كرد : يكي از دلايل عدم توفيق چاپ و نشر و صنعت كتاب در ايران توجه نكردن ناشران به اين مسائل و از طرفي سوء استفاده از نياز مخاطب و بازار است كه اثرات سوء خود را در بر دارد.

وي ادامه داد : كتاب هاي كمك آموزشي هم بعد ديگري از اين موضوع هستند يعني با الگو گرفتن از ناشران اين گونه كتاب ها مي توان براي نشر كتاب برنامه ريزي و مطالعه كرد . ناشران كتاب هاي كمك آموزشي پيش از هر چيز نياز مخاطب را در نظر مي گيرند و سپس اقدام به انتشار كتاب مي كنند همين مساله باعث مي شود كه هرگز كتاب هاي آنها در انبار نماند و شمارگان اين نوع كتاب ها هم مدام افزايش يابد.

علي محمد جعفريان همچنين يادآور شد : اگر مخاطب به كتابي احساس نياز كند متني را كه با شفافيت 30 درصد هم به چاپ رسيده است را با عينك و ذره بين خواهد خواند درغير اين صورت متن بي ارزش با هزار ترفند هم خواننده پيدا نخواهد كرد ، اين اصلي است كه اغلب ما ناشران به آن توجه نمي كنيم و گمان مي كنيم كه همه چيز در كيفيت چاپ خلاصه مي شود.