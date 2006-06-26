  1. هنر
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

چاپ و نشر امروز ايران ، توفيق يا توقف ؟- 4

توفيق صنعت كتاب مستلزم توجه به نيازهاي مخاطب است

توفيق صنعت كتاب مستلزم توجه به نيازهاي مخاطب است

اگر پيش از انتشار كتابي با مردم كه مخاطبان كتاب هستند در مورد نيازهايشان مشورت كنيم و نظر آنها را در مورد انتشار كتاب جويا شويم در توزيع با مشكل مواجه نخواهيم شد .

علي محمد جعفريان در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : اگر از سوي ناشران نظرسنجي از مردم در مورد كتاب صورت بگيرد و نتايج اين نظرسنجي در تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد بسياري از مشكلات كنوني حوزه چاپ و نشر كشور رفع خواهد شد.

وي در ادامه افزود : نكته ديگري كه مورد توجه قرار نمي گيرد مخاطب و نياز اوست ؛ به عنوان مثال در زماني كه تب هري پاتر و كتاب هاي اين چنيني در بازار بالا مي گيرد و مردم و جوانان تشنه خواندن جلد تازه اي از اين كتاب هستند اگر اين كتاب با هر كيفيتي - هرچند نازل - منتشر شود مورد استقبال قرار مي گيرد و مردم مشتاق هستند تا زودتر اين كتاب به دست شان برسد و آن را بخوانند و عموما توجهي به كيفيت چاپ و مسائلي از اين دست ندارند.

مدير نشر آزمون نوين در ادامه تصريح كرد : يكي از دلايل عدم توفيق چاپ و نشر و صنعت كتاب در ايران توجه نكردن ناشران به اين مسائل و از طرفي سوء استفاده از نياز مخاطب و بازار است كه اثرات سوء خود را در بر دارد.

وي ادامه داد : كتاب هاي كمك آموزشي هم بعد ديگري از اين موضوع هستند يعني با الگو گرفتن از ناشران اين گونه كتاب ها مي توان براي نشر كتاب برنامه ريزي و مطالعه كرد . ناشران كتاب هاي كمك آموزشي پيش از هر چيز نياز مخاطب را در نظر مي گيرند و سپس اقدام به انتشار كتاب مي كنند همين مساله باعث مي شود كه هرگز كتاب هاي آنها در انبار نماند و شمارگان اين نوع كتاب ها هم مدام افزايش يابد.

علي محمد جعفريان همچنين يادآور شد : اگر مخاطب به كتابي احساس نياز كند متني را كه با شفافيت 30 درصد هم به چاپ رسيده است را با عينك و ذره بين خواهد خواند درغير اين صورت متن بي ارزش با هزار ترفند هم خواننده پيدا نخواهد كرد ، اين اصلي است كه اغلب ما ناشران به آن توجه نمي كنيم و گمان مي كنيم كه همه چيز در كيفيت چاپ خلاصه مي شود.

کد مطلب 344636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها