نبود امنيت در عراق به نفع امنيت كشور هاي منطقه نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، هوشيار زيباري درگفتگو با روزنامه الراي العام كويت تاكيد كرد ، آنهايي كه دوست ندارند عراق درامنيت و ثبات باشد ، براي شعله ور كردن درگيريهاي فرقه اي و مذهبي در اين كشور توطئه مي كنند ، اما ملت عراق ملتي بيدار و پخته از نظر سياسي است و تاكنون به حمد الله در دام اين گونه توطئه ها و نقشه ها نيفتاده است .

زيباري افزود : ملت عراق به خطرناك بودن بروز فتنه گري و جنگ فرقه اي واقف و آگاه است زيرا بروز جنگ فرقه اي خشك و تر را با هم مي سوزاند.



وي در مورد شهادت آيت الله محمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و عوامل اجراي اين توطئه گفت ، شهادت شهيد محمد باقر حكيم واقعا زيان بزرگي براي ما بود او صداي اعتدال و محبت و همبستگي و وحدت بود و آنهايي كه اين عمل جنايتكارانه را مرتكب شدند به اهميت نقش آقاي باقرحكيم در جامعه عراق واقف بودند، لذا تلاش كردند با شهادت وي ، باعث بروز فرقه گرايي و جنگ مذهبي در عراق شوند كه شوراي انتقالي در آن زمان به سرعت توانست از بروز اين گونه مسائل جلوگيري كند ، من اطلاعات واقعي درمورد عوامل پشت صحنه شهادت آيت الله محمد باقر حكيم ندارم .

زيباري در ادامه اين گفتگو بر تعهد و پايبندي عراق به توافقات درچارچوب قطعنامه هاي بين المللي تاكيد كرد .

وي به دشواري مرحله انتقالي كه عراق در حال حاضر در آن به سر مي برد ، اقرار كرد.

وزير امور خارجه عراق تفاهم و گفتگو را بهترين شيوه براي حل مسائل معلقه ميان عراق با كشورهاي متضرر از جنگ صدام عليه ايران و كويت خواند.

زيباري تصريح كرد: مساله امنيت مهمترين مشكل چه براي ما و چه براي نيروهاي ائتلاف است، امنيت كليد هر چيزي است كليد ثبات و سرمايه گذاري و آزادي ، بدون امينت تحقق اين مسائل دشوار است .

وي در مورد اينكه آيا آمريكايي ها در صورتي كه دادگاههاي عراقي شكل گيرد ، مجرمان و جنايتكاران بعث را به شما تحويل خواهند داد ، گفت : شوراي حكومت انتقالي عراق تشكيل دادگاهي ويژه جنايات رژيم سابق را تصويب كرد تا كار محاكمه رهبران سابق رژيم را كه جنايات فراواني را بر ضد ملت عراق و ملتهاي همسايه ، ملت ايران و ملت كويت مرتكب شده اند را آغاز كند .

وي در مورد اينكه آيا در مورد اتهامات آمريكا بر ضد سوريه نوعي گزافه گويي و مبالغه وجود ندارد، به اين معنا كه واشنگتن در صدد است ، موضوع عراق را بهانه اختلافات گذشته خود با سوريه قرار دهد، اظهار داشت : قطعا اختلافاتي ميان سوريه و آمريكا وجود دارد اما اوضاع عراق بر همه كشورهاي منطقه تاثير مي گذارد ، حمايت از ملت عراق به نفع سوريه است و ما نمي خواهيم بخشي از اختلافات ميان سوريه و آمريكا باشيم ، موضع سوريه براي ما بسيار مهم است ، و از مسوولان سوريه انتظار داريم در اين لحظه دشوار در كنار ما باشند زيرا برهم خوردن امنيت و بي ثباتي در عراق به نفع هيچ كس نيست .