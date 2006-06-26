گفتگوي مهر با صاحبنظران : مديران عرصه موسيقي بايد اهميت اين هنر را بدانند / مديريت موسيقي نياز به تحول دارد

اتفاقات اخير در زمينه تغييرات مديريت در حوزه موسيقي از جمله تغييرات درهيات مديره خانه موسيقي،آغاز فعاليت هاي جديد كرم رضا پيريايي - مدير مركز موسيقي صدا و سيما - و آمدن محمدحسين احمدي به جاي همافر (رييس سابق دفتر موسيقي) دريچه اي جديد به روي موسيقي ايران گشوده است . به همين سبب نظرات و ديدگاه هاي برخي از اهالي موسيقي را در اين باره جويا شديم كه در ادامه مي خوانيد.
مديران بايد به وعده هاي خود عمل كنند
داود گنجه اي - رديفدان موسيقي ايراني گفت : وقت آن رسيده كه پس از گذشت سال ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، در ساختار مديريت موسيقي كشور تحولاتي ايجاد شود .
عضو هيات مديره خانه موسيقي ضمن بيان اين مطب افزود : در اين چند سال تجربه هاي تلخ و شيرين راه را براي هموارتر كردن مسيرموسيقي فراهم آورده است. به خصوص كه تشكيل خانه موسيقي به تخصصي نگاه كردن در اين زمينه كمك هاي شاياني كرده است .
او در ادامه اظهارداشت : متاسفانه بين متوليان وسياستگذاران موسيقي كشورتعامل سازنده اي ايجاد نشده است،به نظر مي رسد حالا وقت آن رسيده كه اين تعامل برقرار شود .
گنجه اي درباره خصوصيات يك مدير لايق ، گفت : در وهله اول يك مدير بايد به حوزه اي كه در آن فعاليت مي كند اعتقاد داشته باشد و نسبت به آن عشق بورزد . علاوه برآن كار سياست را در هنر دخالت ندهد.
وي ادامه داد : يك مدير لايق بايد با هنرمندان يكرنگ باشد و در برخورد با آن ها سياسي بازي نكند.هنر به صداقت و راستي نياز دارد و اگر به غير از اين باشد اتفاقي نخواهد افتاد.
اين كمانچه نواز با اشاره به اين كه مهرباني پيش شرط مديريت در موسيقي است خاطر نشان كرد : مدير نبايد براي پيشبرد كارهاي خودش ناراست باشد و به وعده هايي كه مي دهد عمل نكند . خداوند در قرآن كساني را كه به قول خود عمل نمي كنند مورد عتاب قرار داده است .
اين عضو كانون مدرسان موسيقي درباره جايگاه موسيقي در زندگي افزود : تمام لطافت زندگي به موسيقي است و اگر اين عنصر درزندگي ها نباشد، شادمان و پويايي از آن جامعه رخت برمي بندد. اگر تعامل ميان دستگاه ها و موسيقيدانان بيشتر شود چراغ موسيقي پرفروغ تر خواهد شد .
يك مدير موسيقي بايد در وهله نخست حضور موسيقي را مثبت تلقي كند
محمد سرير - آهنگساز و سخنگوي خانه موسيقي گفت : يك مدير برجسته مي داند كه حضور موسيقي در زندگي مردم امري انكار ناپذير است و بايد اين حضور را مثبت تلقي كند.
سرير نداشتن تعريفي مشترك از مسائل فرهنگي - به خصوص موسيقي - را يكي از مشكلات گريبانگير عرصه موسيقي دانست و اظهار داشت : نبود تعريفي مشترك از بعضي مفاهيم به دليل به وجود آوردن تعارض ، اغلب به عاملي بازدارنده تبديل مي شود . اين تعارض ها به خاطر كمرنگي هنر در كليت فرهنگي كشورما بيشتر از ساير پديده هاي فرهنگي است . بنا براين وقتي از مديريت فرهنگي صحبت مي كنيم ، در ابتدا بايد به ارائه تعاريفي روشن انديشيد .
سخنگوي خانه موسيقي اين روزها را در تاريخ موسيقي ايران روزهاي خاصي دانست و افزود : حالا كه مديريت بخش هاي مختلف سياستگذار در عرصه موسيقي در حال تغيير و تحول است ، بايد در همين ابتداي امر به برنامه هاي بلند مدت انديشيد و نگاه گذراو مقطعي را فراموش كرد . هنر پايه رشد اجتماع و اقتصاد هر مملكت است و اگر رشد آن حالتي مستمر داشته باشد در آينده به نتايج بسيار خوبي مي رسيم .
وي معتقد است موسيقي - چه بخواهيم و چه نخواهيم - در زندگي مردم حضور داشته و خواهد داشت ، پس بهتر است حضورش را مفيد ببينيم و شكل اش را تعريف كنيم . اگر بخواهيم از روي ناچاري به اين مهم بپردازيم به جايي نخواهيم رسيد .
موسيقي در ابتدا بايد از سوي مسوولين پذيرفته شود
هوشنگ كامكار گفت : من نمي دانم تا كي بايد راجع به مسائل و مشكلات موسيقي كه اغلب به مديريت برمي گردد ، صحبت كرد .
هوشنگ كامكار - مدير هنري گروه كامكارها بابيان اين مطلب افزود : حرف هايي كه قرار است من بزنم ، پيش از من همه به دفعات گفته اند . منتها تا كنون آنچنان كه بايد به آن ها توجه نشده است .
وي در ادامه اظهار داشت : مدتي پيش آقاي مختاباد نامه اي به رييس جمهور نوشتند كه در حقيقت درد دل اهالي موسيقي بود . بايد منتظر ماند و ديد بازتاب آن نامه چه خواهد شد. من واقعا چيزي ندارم كه حرف تازه اي از درون آن متولد شود.گاهي احساس مي كنم تمام صحبت هايي كه در اين زمينه مي شود آب در هاون كوبيدن است .
وي در پايان صحبت هايش با اشاره به اين كه موسيقي ما به سعه صدر و مهرباني نياز دارد گفت : موسيقي در ابتدا بايد از سوي مسوولين پذيرفته شود تا بنواند به جايگاه و منزلت خود دست يابد. فقط مي توانم بگويم اميدوارم شرايط روز به روز بهتر شود .
نيازي به هماهنگي نهادهاي موسيقي با يكديگر نيست
مهدي آذر سينا - آهنگساز گفت : لزومي براي هماهنگ بودن سياست همه نهادهاي موسيقي نيست . چه بهتر كه صدا و سيما بهتر از اين كار كند و وزارت ارشاد بهتر از صدا و سيما و ديگري بهتر از آن دو ؛ مهم كار بهتر است .
آذر سينا در اين باره افزود: صرف اين كه كسي مدير بشود و مجموعه اي از زير دستان را در اختيار داشته باشد كاري از پيش نخواهد برد. خيلي ها طرح دارند اما مهم اين است كه امكانات و اقتضائات را بسنجند و به ايده هايشان جنبه عملي بدهند.
او تاكيد كرد : كسي كه مي گويد من طرح دارم اما نمي گذارند اجرا شود بهتر است مسووليت نپذيرد. مدير خوب كسي است كه ايده بهتري دارد و كار بهتري مي كند. كار را بايد زيربنايي انجام داد و دردها را بايد شناخت. با وصله پينه كردن خرقه كهنه گذشته هيچ مديري كاري از پيش نخواهد برد.
اين نوازنده كمانچه ادامه داد : مهم اين است كه هر مديري خوش فكر باشد و بهترين سياستگذاري را داشته باشد. اگر مديران براي انجام كار بهتر و طرح ايده دقيق تر با هم رقابت كنند براي موسيقي امكانات بيشتري فرا رو خواهد شد.
وي درپايان گفت : نزديك به 70 درصد از مديران موسيقي كشور ما در اين دو دهه اهل موسيقي نبوده اند. ضعف در مديريت موسيقي ما از آن جا ناشي مي شود كه كمتر مديري مشاورين هم مسير خود را انتخاب كرده است .
مديريت موسيقي كشورما تا به امروز سليقه اي بوده است
كيوان ساكت - نوازنده تار و سه تار - گفت : از آن جا كه وضعيت هنر والاي موسيقي در شرايط كنوني مبهم است ، هر كدام از مسوولين و متوليان بنا به ميزان علاقه اي كه به اين هنر دارند و نيز بسته به توانايي شان ، سياستي مخصوص به خود را دنبال مي كنند. از اين روست كه در زمان مسووليت بعضي از مديران هيچ حركت سازنده اي انجام نمي شود و در زمان مديريت برخي ديگر شاهد حركت هاي هنري مختلف هستيم.
به گفته ساكت مادامي كه وضعيت موسيقي و شرايط رشد موسيقي هنري در تمامي سطوح اين هنر مشخص نشود نمي توان انتظار داشت كه عملكرد مسوولين موسيقي در نهادهاي مختلف حركتي همسو داشته باشد.
ساكت با بيان اين كه مركز موسيقي حوزه هنري نيز سياستي به كل متفاوت از سياست مراكز موسيقي ياد شده را دنبال مي كند ، گفت : اين موارد نشانگر مديريت سليقه اي بخش موسيقي در نهادهاي مختلف است و به ديگر سخن مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه مديريت موسيقي در نهادهاي مختلف و در ارگان هاي دولتي ايران كاملاً ملوك الطوايفي است.
به اعتقاد اين مولف مدير لايق و كارآمد در حوزه موسيقي شخصي است كه دست كم با مباني موسيقي – چه ايراني و چه جهاني – آشنايي ابتدايي داشته باشد و هنرمندان دلسوخته ، خوشنام ، با تجربه و با صلاحيت هر صنف از موسيقي را بشناسد.
او ادامه داد: اگر بخواهيم به موسيقي خدمت كنيم و اين هنر را كه به ارتقا و تعالي روحي مردمان يك جامعه كمك شاياني مي كند زنده نگه داريم بايد نوازندگان ، آهنگسازان، و موسيقي دانان با تجربه و متعهد را حمايت كنيم.
ساكت معتقد است : براي هنرها هم همچون كالاهاي مصرفي مانند شير و نان و حتي بنزين بايستي يارانه در نظر گرفت تا از اين رهگذر هنرهاي پرخرجي مثل" اپرا" بتوانند دوام بياورند و سر پا بمانند.
مدير عرصه موسيقي بايد اهميت اين هنر را بداند
حسين يوسف زماني - آهنگساز گفت : موفقيت هرمدير در عرصه موسيقي به دريافتش از اهميت موسيقي و جايگاه آن باز مي گردد.
وي با اشاره به روحيه حساس و شكننده موسيقيدانان ابراز داشت : هر امري نسبي است ؛ مديريت هم همين طور . هنرمندان دلگرمي مي خواهند و اين دلگرمي با احترام و اجازه فعاليت حاصل مي شود . آن ها بايد دستشان باز باشد تا بتوانند موسيقي را به سر منزل مقصود برسانند .
اين آهنگساز گفت : اگر دلگرمي و سپاسگذاري از هنرمندان وجود نداشته باشد ، آن ها چگونه مي توانند به كار خود بپردازند؟ اين مساله وقتي درست مي شود كه ساختار فرهنگي دولت به اهميت موسيقي در زندگي مردم پي ببرد . به هر حال حضورموسيقي درزندگي مردم حضوري موثر و اميدبخش است .
وي فاصله زماني در تغيير مديران عرصه موسيقي رابي اهميت تلقي كرد و افزود : آنچه در مديريت هنري مهم است ، تاثير گذاري مثبت آن است نه مدت زمان مديريت .
سازنده آلبوم " بوي باران " در پايان با اشاره به نقش تاثير گذار موسيقيدانان در مشاوره دادن به مديرها درباره راهكارهاي پيش روي مديران جديد اين حوزه تصريح كرد : اميدوارم آثار ساخته شده را بدون حب و بغض مورد بررسي قرار دهند و در تهيه خوراك موسيقايي براي جوانان اجازه تكثير هر اثري را ندهند .
موسيقي را نبايد فداي سياست كرد
ميلاد كيايي - موسيقيدان گفت : نبود و يا كميود آثاري كه بتواند با مردم ارتباطي عاطفي و عميق پيدا كند ناشي از ضعف مديريت در موسيقي است .
اين نوازنده سنتوربا بيان اين مطلب افزود : حقيقت اين است كه موسيقي سياسي و مناسبتي با اصل هنر در تضاد است . آنچه موسيقي ما درعرصه مديريت به آن نياز دارد ، تغيير تفكر موسيقايي است . هنر بايد آزاد و هنرمند بايد آزادانديش باشد و در اين مسير هيچ وقت نبايد موسيقي را فداي سياست كرد .
وي در دامه افزود : در مملكت ما هر مديري تابع ضوابطي است كه از قبل تعيين شده و به ناچار بايد آن ها را رعايت كند . پس در اين صورت تغييرهاي مديريتي فقط يك حركت اداري است . آنچه موسيقي ما به آن نياز دارد ، تغيير تفكر موسيقايي و اهميت دادن به ذات موسيقي است .
كيايي با اشاره به اين كه موسيقي هنري است كه در حال حاضر از موقعيت خوبي در مقايسه با ساير هنرها برخوردار نيست ، اظهار داشت : تربيت هنرمند و به خصوص تربيت موسيقيدان نيازمند زمان است . هنرمند مثل گل به حمايت هاي هميشگي و بلند مدت نياز دارد. پس در دومين قدم پس از تغيير تفكر موسيقايي بايد با برنامه ريزي هاي بلند مدت بايد به فكر تربيت موسيقيداناني براي آينده بود .
مديران موسيقي بي طرف باشند
مجيد درخشاني - آهنگساز و نوازنده تار گفت : مديريت موسيقي در كشور ما يكدست و هماهنگ نيست و اين مسئله باعث به وجود آمدن برخي تبعيض ها شده است .
او با اشاره به اين كه در مراكز موسيقي دولتي عده اي حامي موسيقي اند و عده اي برعكس ، افزود : جالب اينجاست كه در ميان سنگ اندازها تعدادي هنرمند هم وجود دارد كه آن ها در جايگاه دولتي شان بسيار شخصي و سليقه اي عمل مي كنند . در حقيقت بخشي از دستگاه اداري موسيقي روابط را بر ضوابط برتري مي دهند .
وي با اظهاراين مطلب كه "من تغييرات به وجود آمده در حوزه مديريت موسيقي را به فال نيك مي گيرم ابراز اميدواري كرد اين تغييرات موجب تازگي و احياي موسيقي ايران شود .
خالق آلبوم " در خيال " با مهم برشمردن جايگاه اركسترها و گروه ها در موسيقي امروز اظهار داشت : ما دو دسته اركستر داريم . دسته اول اركستر و گروه هاي دولتي كه نوازندگانشان حكم كارمند را دارند و از آنجايي كه به شكل در خوري تامين نيستند ، كارشان هم از كيفيت و روح مناسب برخوردار نيست و به طور كلي در جريان موسيقي كشور هم زياد موثر نيستند . دسته دوم گروه هاي خود جوش اند كه عليرغم تاثير گذاري شان در روند موسيقي كمتر مورد حمايت قرار مي گيرند. به عنوان مثال اگر چنين گروه هايي بخواهند اثري را منتشر كنند علاوه بر گذر از هفت خوان امور اداري بايد كلي تلاش كنند تا آن را به دست مردم برسانند.
سرپرست گروه خورشيد در ادامه گفت : تا آن جا كه من مي دانم شوراي سياستگذاري دفتر موسيقي از بدو تشكيل تغيير چنداني نكرده است . چرا نبايد آدم هاي جديد و سليقه هاي تازه وارد اين مجموعه شوند؟ چرا يك جوان در اين شورا عضويت ندارد تا جوان ها هم نماينده اي در اين شورا داشته باشند ؟
مجيد درخشاني در پايان پيشنهاد داد و گفت : متوليان موسيقي در كشور مي توانند سالي يك اثر از گروه هاي حرفه اي بخرند و موجب دلگرمي و تشويق آن ها شوند .علاوه بر آن فكر مي كنم دفتر موسيقي و ساير متوليان موسيقي در كشور بايد افراد جديدي وارد سيستم خود كنند و در همين مسير به كشف و جستجوي استعداد ها بپردازند تا موسيقي ما به آيندگان منتقل شود.
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