گفتگوي مهر با صاحبنظران : مديران عرصه موسيقي بايد اهميت اين هنر را بدانند / مديريت موسيقي نياز به تحول دارد

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ، خارج از حوزه نگاه هاي شرعي و عرفي به مقوله موسيقي ، "مديريت" اين هنر به طور اعم طي سال هاي اخيرتلاش چشمگيري براي رفع معضلات آن نداشته ودر روند كند حركت موسيقي گاه ازحركت قافله باز مانده است .آنچه در اين ميان واضح و روشن است عدم آشنايي و شناخت كامل مديران سابق ما نسبت به موسيقي بوده است . اين نا آشنايي ها و برخي گسيختگي ها در روابط اداري حوزه موسيقي درگذشته بويژه درچند سال اخير باعث شد مديريت موسيقي مورد انتقاد هنرمندان قرار بگيرد.

اتفاقات اخير در زمينه تغييرات مديريت در حوزه موسيقي از جمله تغييرات درهيات مديره خانه موسيقي،آغاز فعاليت هاي جديد كرم رضا پيريايي - مدير مركز موسيقي صدا و سيما - و آمدن محمدحسين احمدي به جاي همافر (رييس سابق دفتر موسيقي) دريچه اي جديد به روي موسيقي ايران گشوده است . به همين سبب نظرات و ديدگاه هاي برخي از اهالي موسيقي را در اين باره جويا شديم كه در ادامه مي خوانيد.

مديران بايد به وعده هاي خود عمل كنند

داود گنجه اي - رديفدان موسيقي ايراني گفت : وقت آن رسيده كه پس از گذشت سال ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، در ساختار مديريت موسيقي كشور تحولاتي ايجاد شود .



عضو هيات مديره خانه موسيقي ضمن بيان اين مطب افزود : در اين چند سال تجربه هاي تلخ و شيرين راه را براي هموارتر كردن مسيرموسيقي فراهم آورده است. به خصوص كه تشكيل خانه موسيقي به تخصصي نگاه كردن در اين زمينه كمك هاي شاياني كرده است .

او در ادامه اظهارداشت : متاسفانه بين متوليان وسياستگذاران موسيقي كشورتعامل سازنده اي ايجاد نشده است،به نظر مي رسد حالا وقت آن رسيده كه اين تعامل برقرار شود .

گنجه اي درباره خصوصيات يك مدير لايق ، گفت : در وهله اول يك مدير بايد به حوزه اي كه در آن فعاليت مي كند اعتقاد داشته باشد و نسبت به آن عشق بورزد . علاوه برآن كار سياست را در هنر دخالت ندهد.

وي ادامه داد : يك مدير لايق بايد با هنرمندان يكرنگ باشد و در برخورد با آن ها سياسي بازي نكند.هنر به صداقت و راستي نياز دارد و اگر به غير از اين باشد اتفاقي نخواهد افتاد.

اين كمانچه نواز با اشاره به اين كه مهرباني پيش شرط مديريت در موسيقي است خاطر نشان كرد : مدير نبايد براي پيشبرد كارهاي خودش ناراست باشد و به وعده هايي كه مي دهد عمل نكند . خداوند در قرآن كساني را كه به قول خود عمل نمي كنند مورد عتاب قرار داده است .

اين عضو كانون مدرسان موسيقي درباره جايگاه موسيقي در زندگي افزود : تمام لطافت زندگي به موسيقي است و اگر اين عنصر درزندگي ها نباشد، شادمان و پويايي از آن جامعه رخت برمي بندد. اگر تعامل ميان دستگاه ها و موسيقيدانان بيشتر شود چراغ موسيقي پرفروغ تر خواهد شد .

يك مدير موسيقي بايد در وهله نخست حضور موسيقي را مثبت تلقي كند

محمد سرير - آهنگساز و سخنگوي خانه موسيقي گفت : يك مدير برجسته مي داند كه حضور موسيقي در زندگي مردم امري انكار ناپذير است و بايد اين حضور را مثبت تلقي كند.

سرير نداشتن تعريفي مشترك از مسائل فرهنگي - به خصوص موسيقي - را يكي از مشكلات گريبانگير عرصه موسيقي دانست و اظهار داشت : نبود تعريفي مشترك از بعضي مفاهيم به دليل به وجود آوردن تعارض ، اغلب به عاملي بازدارنده تبديل مي شود . اين تعارض ها به خاطر كمرنگي هنر در كليت فرهنگي كشورما بيشتر از ساير پديده هاي فرهنگي است . بنا براين وقتي از مديريت فرهنگي صحبت مي كنيم ، در ابتدا بايد به ارائه تعاريفي روشن انديشيد .

سخنگوي خانه موسيقي اين روزها را در تاريخ موسيقي ايران روزهاي خاصي دانست و افزود : حالا كه مديريت بخش هاي مختلف سياستگذار در عرصه موسيقي در حال تغيير و تحول است ، بايد در همين ابتداي امر به برنامه هاي بلند مدت انديشيد و نگاه گذراو مقطعي را فراموش كرد . هنر پايه رشد اجتماع و اقتصاد هر مملكت است و اگر رشد آن حالتي مستمر داشته باشد در آينده به نتايج بسيار خوبي مي رسيم .

وي معتقد است موسيقي - چه بخواهيم و چه نخواهيم - در زندگي مردم حضور داشته و خواهد داشت ، پس بهتر است حضورش را مفيد ببينيم و شكل اش را تعريف كنيم . اگر بخواهيم از روي ناچاري به اين مهم بپردازيم به جايي نخواهيم رسيد .

موسيقي در ابتدا بايد از سوي مسوولين پذيرفته شود

هوشنگ كامكار گفت : من نمي دانم تا كي بايد راجع به مسائل و مشكلات موسيقي كه اغلب به مديريت برمي گردد ، صحبت كرد .

هوشنگ كامكار - مدير هنري گروه كامكارها بابيان اين مطلب افزود : حرف هايي كه قرار است من بزنم ، پيش از من همه به دفعات گفته اند . منتها تا كنون آنچنان كه بايد به آن ها توجه نشده است .

وي در ادامه اظهار داشت : مدتي پيش آقاي مختاباد نامه اي به رييس جمهور نوشتند كه در حقيقت درد دل اهالي موسيقي بود . بايد منتظر ماند و ديد بازتاب آن نامه چه خواهد شد. من واقعا چيزي ندارم كه حرف تازه اي از درون آن متولد شود.گاهي احساس مي كنم تمام صحبت هايي كه در اين زمينه مي شود آب در هاون كوبيدن است .

وي در پايان صحبت هايش با اشاره به اين كه موسيقي ما به سعه صدر و مهرباني نياز دارد گفت : موسيقي در ابتدا بايد از سوي مسوولين پذيرفته شود تا بنواند به جايگاه و منزلت خود دست يابد. فقط مي توانم بگويم اميدوارم شرايط روز به روز بهتر شود .

نيازي به هماهنگي نهادهاي موسيقي با يكديگر نيست

مهدي آذر سينا - آهنگساز گفت : لزومي براي هماهنگ بودن سياست همه نهادهاي موسيقي نيست . چه بهتر كه صدا و سيما بهتر از اين كار كند و وزارت ارشاد بهتر از صدا و سيما و ديگري بهتر از آن دو ؛ مهم كار بهتر است .

آذر سينا در اين باره افزود: صرف اين كه كسي مدير بشود و مجموعه اي از زير دستان را در اختيار داشته باشد كاري از پيش نخواهد برد. خيلي ها طرح دارند اما مهم اين است كه امكانات و اقتضائات را بسنجند و به ايده هايشان جنبه عملي بدهند.

او تاكيد كرد : كسي كه مي گويد من طرح دارم اما نمي گذارند اجرا شود بهتر است مسووليت نپذيرد. مدير خوب كسي است كه ايده بهتري دارد و كار بهتري مي كند. كار را بايد زيربنايي انجام داد و دردها را بايد شناخت. با وصله پينه كردن خرقه كهنه گذشته هيچ مديري كاري از پيش نخواهد برد.

اين نوازنده كمانچه ادامه داد : مهم اين است كه هر مديري خوش فكر باشد و بهترين سياستگذاري را داشته باشد. اگر مديران براي انجام كار بهتر و طرح ايده دقيق تر با هم رقابت كنند براي موسيقي امكانات بيشتري فرا رو خواهد شد.

وي درپايان گفت : نزديك به 70 درصد از مديران موسيقي كشور ما در اين دو دهه اهل موسيقي نبوده اند. ضعف در مديريت موسيقي ما از آن جا ناشي مي شود كه كمتر مديري مشاورين هم مسير خود را انتخاب كرده است .

مديريت موسيقي كشورما تا به امروز سليقه اي بوده است

كيوان ساكت - نوازنده تار و سه تار - گفت : از آن جا كه وضعيت هنر والاي موسيقي در شرايط كنوني مبهم است ، هر كدام از مسوولين و متوليان بنا به ميزان علاقه اي كه به اين هنر دارند و نيز بسته به توانايي شان ، سياستي مخصوص به خود را دنبال مي كنند. از اين روست كه در زمان مسووليت بعضي از مديران هيچ حركت سازنده اي انجام نمي شود و در زمان مديريت برخي ديگر شاهد حركت هاي هنري مختلف هستيم.

به گفته ساكت مادامي كه وضعيت موسيقي و شرايط رشد موسيقي هنري در تمامي سطوح اين هنر مشخص نشود نمي توان انتظار داشت كه عملكرد مسوولين موسيقي در نهادهاي مختلف حركتي همسو داشته باشد.

ساكت با بيان اين كه مركز موسيقي حوزه هنري نيز سياستي به كل متفاوت از سياست مراكز موسيقي ياد شده را دنبال مي كند ، گفت : اين موارد نشانگر مديريت سليقه اي بخش موسيقي در نهادهاي مختلف است و به ديگر سخن مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه مديريت موسيقي در نهادهاي مختلف و در ارگان هاي دولتي ايران كاملاً ملوك الطوايفي است.

به اعتقاد اين مولف مدير لايق و كارآمد در حوزه موسيقي شخصي است كه دست كم با مباني موسيقي – چه ايراني و چه جهاني – آشنايي ابتدايي داشته باشد و هنرمندان دلسوخته ، خوشنام ، با تجربه و با صلاحيت هر صنف از موسيقي را بشناسد.

او ادامه داد: اگر بخواهيم به موسيقي خدمت كنيم و اين هنر را كه به ارتقا و تعالي روحي مردمان يك جامعه كمك شاياني مي كند زنده نگه داريم بايد نوازندگان ، آهنگسازان، و موسيقي دانان با تجربه و متعهد را حمايت كنيم.

ساكت معتقد است : براي هنرها هم همچون كالاهاي مصرفي مانند شير و نان و حتي بنزين بايستي يارانه در نظر گرفت تا از اين رهگذر هنرهاي پرخرجي مثل" اپرا" بتوانند دوام بياورند و سر پا بمانند.